Щасливі номери квартир: які числа притягують удачу, гроші та любов у ваш дім

Нумерологи запевняють, що числа здатні впливати на нашу долю, створювати сприятливу атмосферу й навіть формувати енергетику дому. Адже номер квартири чи будинку — це не просто цифра на дверях, а символ, який може притягувати успіх, фінансове благополуччя чи, навпаки, створювати випробування для мешканців. Розповідаємо, які номера квартир і будинків вважаються щасливими та як розрахувати число свого дому.

Як дізнатися щасливе число своєї оселі

Щоб визначити енергетику своєї оселі, потрібно скласти всі цифри номера, доки не отримаєте однозначне число. Якщо ж у вас номер 5, наприклад, то вираховувати нічого не треба.

Наприклад, квартира № 68: 6 + 8 = 14, 1 + 4 = 5. Отже, головним числом для цієї оселі буде 5, і саме воно визначатиме її вплив на мешканців. Особливо сприятливими вважаються номери з нулем, адже нуль символізує початок нового етапу, гармонію та завершеність.

Які значення щасливих номерів квартир і будинків