Шлюб / © Pexels

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Щасливе подружнє життя не завжди позитивно позначається на здоров’ї. Нове дослідження американських психологів показало, що люди, які задоволені своїми стосунками, можуть швидше старіти на клітинному рівні. Причиною цього дослідники називають спільні нездорові звички, які часто з’являються у закоханих пар.

Про це пише британське видання Daily Mail із посиланням на дослідження фахівців із п’яти американських університетів.

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Науковці протягом двох років спостерігали за 107 подружніми парами середнього та старшого віку, зокрема за тими, хто перебував у шлюбі або жив разом без офіційної реєстрації стосунків.

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Результати показали несподівану закономірність. Учасники, які повідомляли про найвищий рівень задоволеності стосунками, частіше демонстрували ознаки прискореного генетичного старіння. Йдеться, зокрема, про швидші зміни метилювання ДНК — процесу, який використовують для оцінювання біологічного віку організму.

Чому щасливі пари можуть старіти швидше

Закохані люди частіше проводять час разом, але, як виявилося, спільне дозвілля не завжди є корисним для здоров’я.

Зокрема, пари можуть разом курити, їсти нездорову їжу або вести малорухливий спосіб життя, проводячи багато часу на дивані.

Крім того, попередні дослідження показували, що щасливі подружні пари нерідко менше переймаються своєю зовнішністю та контролем ваги. Це також може сприяти формуванню звичок, які негативно впливають на фізичний стан.

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Учасники дослідження, які мали вищі показники задоволеності стосунками, також демонстрували коротші теломери. Це захисні ділянки на кінцях хромосом, які оберігають генетичний матеріал від пошкоджень. Їхнє вкорочення пов’язують із процесами старіння та підвищеною вразливістю до деяких вікових захворювань, зокрема раку та деменції.

Що кажуть науковці про вплив шлюбу на здоров’я

У звіті, опублікованому в журналі Brain, Behavior and Immunity, дослідницька команда звернула увагу на суперечливий зв’язок між задоволеністю стосунками та способом життя партнерів.

«Коли пари курять разом або ведуть більш малорухливий спосіб життя, вони відчувають більшу задоволеність стосунками», — зазначили автори дослідження.

На думку науковців, спільні звички можуть зміцнювати відчуття єдності між партнерами, однак водночас закріплювати нездоровий спосіб життя.

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«Хоча це може сприяти формуванню спільної ідентичності пари, такі звички також можуть посилювати нездорові повсякденні практики. Це поєднання може підривати фізичне здоров’я», — наголосили дослідники.

Водночас результати не означають, що щасливий шлюб сам по собі прискорює старіння. Дослідження вказує на можливий зв’язок між задоволеністю стосунками та спільними поведінковими звичками. Раніше науковці також виявляли, що щасливі пари можуть жити довше, особливо якщо обоє партнерів дотримуються здорового способу життя.

Раніше йшлося про тему, яку навіть у шлюбі багатьом парам ніяково обговорювати.

Зокрема, чому під час сексу ми заплющуємо очі та що насправді відбувається у цей момент.

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