Що бачить кішка, коли дивиться на людину: правда, яку має знати кожен господар пухнастика

Як кішки бачать своїх господарів: чи впізнають вони їхнє обличчя, кольори й емоції. Наукові факти і спостереження, які допоможуть краще розуміти свого улюбленця.

Що бачить кішка, коли дивиться на людину

Що бачить кішка, коли дивиться на людину / © www.freepik.com/free-photo

Ми часто ловимо свого улюбленця на уважному погляді: кішка сидить нерухомо і дивиться нам просто в очі. Завжди здається, що вона щось дуже добре розуміє. Але що насправді бачить кішка, коли дивиться на людину? Адже її зір, сприйняття кольорів і навіть емоцій зовсім не такі, як у людей. Щоб краще порозумітися зі своїм пухнастиком, варто подивитися на світ його очима.

Який світ очима кішки — кольори, світло і деталі

Кішки не бачать навколишнє середовище таким яскравим, як люди. Їхній зір адаптований не до кольорів, а до руху та слабкого освітлення. Вони розрізняють сірий, синій і жовтий кольори, але червоний і зелений для них мають тьмяний і сіруватий вигляд. Зате у темряві котячі очі бачать у 6-8 разів краще, ніж людські.

Коли кішка дивиться на людину, вона помічає не детальні риси обличчя, а силует, рухи й енергетику. Для неї важливо не те, який колір вашої кофти, а як ви рухаєтесь, з якою інтонацією говорите і що відчуваєте.

Чи впізнає кішка свого господаря

Так. Хоч кішки не завжди реагують, коли їх кличуть, вони чудово розрізняють знайомі обличчя, голос і запах. Дослідження японських етологів показали, що кішки здатні розпізнавати свого господаря серед десятків людей, орієнтуючись не лише на зір, а й на звукові та запахові сигнали.

Тобто, коли ваш кіт дивиться на вас, він не просто дивиться, а зчитує інформацію: настрій, емоції, наміри. Саме тому кішки підходять, коли господар засмучений, і уникають, коли той роздратований.

Як кішка зчитує емоції людини

  • Кішки чудово розпізнають міміку та тон голосу.

  • Якщо ви посміхаєтесь і говорите спокійно, тварина відчуває довіру.

  • Якщо голос гучний або різкий, вона сприймає це як загрозу.

  • Кішка не розуміє слів, але відчуває емоційну хвилю.

Вона бачить у своєму господареві не «велику істоту», а члена своєї зграї, який дбає, годує, розмовляє та грається.

Чому кішки часто дивляться просто в очі

Довгий котячий погляд — це не виклик, як у собак, а спосіб встановити емоційний контакт. Якщо кішка дивиться на вас і повільно мружиться — це її версія посмішки. У котячій мові така поведінка означає: «Я тобі довіряю. Ти мій».

Спробуйте відповісти їй тим самим — повільно кліпнути у відповідь. Це стане для вашого улюбленця знаком взаємної довіри.

