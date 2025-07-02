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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1081
Час на прочитання
1 хв

Що буде, якщо не просіювати борошно: чи дійсно ця дія така необхідна

Вважається, що просіювання борошна є невід’ємним етапом у процесі приготування випічки. Хоча цю дію іноді сприймають як просту “бабусину звичку”, насправді вона має цілком раціональне і практичне пояснення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що відбудеться, якщо ви не просієте борошно

Що відбудеться, якщо ви не просієте борошно / © Pixabay

Борошно просіюють, щоб покращити структуру тіста. Після цього воно насичується киснем, стає пухкішим і легшим, що забезпечує ніжну й повітряну текстуру випічки. Але це далеко не єдина причина.

Ось ще кілька важливих аспектів:

  • видалення грудочок і небажаних домішок, особливо якщо борошно зберігалося відкритим надто довго;

  • забезпечення однорідного перемішування з іншими сухими складниками, як-от розпушувач, какао або спеції;

  • покращення здатності борошна рівномірно розчинятися у вологих інгредієнтах для загальної консистенції тіста.

Як правильно просіювати борошно

Це доволі проста процедура, але вона має кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Ось коротка інструкція:

  • візьміть дрібне сито або спеціальний просіювач у формі кружки;

  • насипте до нього борошно;

  • ніжно постукуйте по ситу або легенько трясіть його, тримаючи над мискою чи робочою поверхнею;

  • якщо в ситі залишилися грудочки або небажані частинки — видаліть їх.

Завдяки цьому нескладному прийому ваше тісто стане значно пухкішим.

Чи можна не просіювати борошно? Насправді, звісно, можна. Але варто пам’ятати, що тоді тісто може вийти густішим і з грудочками. Для досягнення ідеального результату краще не нехтувати цим етапом і все ж просіяти борошно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1081
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