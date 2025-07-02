Що буде, якщо не просіювати борошно: чи дійсно ця дія така необхідна

Що відбудеться, якщо ви не просієте борошно / © Pixabay

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Борошно просіюють, щоб покращити структуру тіста. Після цього воно насичується киснем, стає пухкішим і легшим, що забезпечує ніжну й повітряну текстуру випічки. Але це далеко не єдина причина.

Ось ще кілька важливих аспектів:

видалення грудочок і небажаних домішок, особливо якщо борошно зберігалося відкритим надто довго;

забезпечення однорідного перемішування з іншими сухими складниками, як-от розпушувач, какао або спеції;

покращення здатності борошна рівномірно розчинятися у вологих інгредієнтах для загальної консистенції тіста.

Як правильно просіювати борошно

Це доволі проста процедура, але вона має кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Ось коротка інструкція:

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візьміть дрібне сито або спеціальний просіювач у формі кружки;

насипте до нього борошно;

ніжно постукуйте по ситу або легенько трясіть його, тримаючи над мискою чи робочою поверхнею;

якщо в ситі залишилися грудочки або небажані частинки — видаліть їх.

Завдяки цьому нескладному прийому ваше тісто стане значно пухкішим.

Чи можна не просіювати борошно? Насправді, звісно, можна. Але варто пам’ятати, що тоді тісто може вийти густішим і з грудочками. Для досягнення ідеального результату краще не нехтувати цим етапом і все ж просіяти борошно.