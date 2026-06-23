Що буде, якщо в літак вдарить блискавка: відповідь пілота здивувала

Влучання блискавки в літак

Реклама

Удар блискавки по літаку може здатися одним із найнебезпечніших сценаріїв під час польоту. Проте в авіації такі випадки не вважаються рідкістю, а сучасні повітряні судна спроєктовані так, щоб безпечно витримувати подібні явища.

Про це повідомило видання Travel+Leisure.

Про це розповів мандрівник, який вдруге у житті пережив удар блискавки. Перший випадок стався на землі у Флориді, коли блискавка влучила в пальму поруч із ним. Другий — уже на борту комерційного рейсу United Express, що прямував із Лексінгтона до Чикаго.

Реклама

За його словами, літак потрапив у штормову погоду під час польоту. Через несприятливі умови екіпаж певний час кружляв у повітрі перед тим, як отримати дозвіл на посадку. Коли судно почало остаточне зниження, пасажири побачили потужний спалах світла за ілюмінаторами.

Після удару блискавки в салоні стало помітне короткочасне мерехтіння табло з написом про необхідність пристебнути ремені безпеки. Також пролунав ледь чутний звук, який зник за кілька секунд. Водночас жодних серйозних наслідків для літака чи пасажирів не було.

Пасажири почали обговорювати, чи справді блискавка влучила в повітряне судно. Згодом це підтвердив один із бортпровідників. За даними Національної метеорологічної служби США, подібні випадки трапляються один-два рази на рік з літаком.

Колишній пілот United Airlines пояснив, що удари блискавки по літаках є доволі поширеним явищем. За його словами, конструкція сучасних літаків дозволяє безпечно відводити електричний заряд по зовнішній частині корпусу.

Реклама

«На щастя, літак виготовлений з алюмінію, який повністю спрямовує електричний заряд навколо зовнішньої частини літака, створюючи те, що ми називаємо кліткою Фарадея. Як і в автомобілі, струм не потрапляє всередину, створюючи захисний екран. Технічно це одне з найбезпечніших місць, де ви можете бути», — зазначив пілот.

Водночас після кожного такого інциденту діє стандартний протокол безпеки. Після приземлення авіакомпанія повідомляє про удар блискавки та організовує детальний технічний огляд літака.

За словами пілота, такі перевірки можуть призвести до затримок наступних рейсів і додаткових витрат для перевізника. Однак він зазначив, що за свою практику не стикався з випадками, коли після удару блискавки літак доводилося надовго виводити з експлуатації через серйозні пошкодження.

Нагадаємо, нещодавно пасажирський літак авіакомпанії SriLankan Airlines повернувся до аеропорту вильоту після того, як під час польоту в нього влучила блискавка. Внаслідок інциденту борт втратив частину лівого двигуна, однак приземлення минуло успішно

Реклама

Новини партнерів