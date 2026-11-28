Магазин одягу / © pixabay.com

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Багато хто вдягає щойно куплену футболку, штани чи светр одразу після покупки, вважаючи нову річ чистою. Проте експерти застерігають: новий вигляд ще не означає відсутність залишків виробничої хімії чи слідів інших покупців.

Про це повідомляє медичне видання EgészségKalauz з посиланням на коментарі фахівців.

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Що може бути на новому одязі

Під час виготовлення, транспортування та продажу тканини проходять чимало етапів. Виробники часто обробляють речі речовинами, які зберігають форму, колір, запобігають зминанню або утворенню плісняви.

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Хімія та барвники. Дерматологиня Клівлендської клініки докторка Шилпі Хетарпал зазначає, що залишки обробки та фарбників можуть залишатися на тканині й подразнювати чутливу шкіру. Професор Гленн Моррісон додає, що частина барвників слабко тримається на волокнах і може переходити на шкіру під час контакту.

Сліди інших людей. У магазинах речі часто міряють інші покупці — на них можуть залишатися піт, парфуми, косметика або мікроорганізми. Водночас фахівці зауважують: сама по собі примірка не обов’язково веде до інфекції, а ризик підхопити, приміром, коросту через одяг зазвичай невисокий, оскільки вона передається переважно при тривалому прямому контакті шкіри зі шкірою.

Онлайн-покупки. Закрита упаковка не гарантує «стерильності» щодо виробничих домішок, наголошує професорка текстильних наук Карен К. Леонас, тому перше прання актуальне й для речей із маркетплейсів.

Чому виникає свербіж і висип

Реакція може проявитися як подразнення (коли тканина, тертя, піт або шви травмують шкіру — особливо в обтислому чи спортивному одязі), так і як алергічний контактний дерматит. За даними дерматологічного порталу DermNet, алергію у чутливих людей здатні провокувати, зокрема, дисперсні барвники (наприклад, Disperse Blue 106 та 124), які активніше переходять на шкіру під час потовиділення. При цьому темні чи яскраві речі не є небезпечними самі по собі — усе залежить від конкретного барвника, його фіксації та індивідуальної чутливості.

Як правильно підготувати нову річ до носіння

Насамперед варто перевірити ярлик і дотримуватися вказаної температури, режиму та типу догляду (ручне прання або хімчистка для делікатних тканин, вовни чи шовку; провітрювання прибирає лише частину запахів, але не замінює очищення).

Особливо важливо випрати перед першим використанням речі, що контактують зі шкірою найтісніше: спідню білизну, футболки, обтислий одяг, спортивну форму, рушники та постіль .

Для чутливої шкіри радять обирати м’які засоби без ароматизаторів та делікатний режим.

Якщо ж після першого прання свербіж, почервоніння чи висип повертаються, річ краще не носити й звернутися до дерматолога — за потреби лікар може призначити патч-тест (аплікаційну пробу), щоб точно визначити алерген.

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