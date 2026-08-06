Що буде з організмом, якщо пити газовану воду щодня: пояснення дієтологів

Газована вода

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Келих газованої води часто створює відчуття свята навіть під час буденного робочого дня за столом. Відомі нутриціологи пояснили, чи дійсно вона може повноцінно замінити звичайну воду та як щоденне вживання напою з бульками позначається на здоров’ї

За роз’ясненнями видання Martha Stewart звернулося до провідних американських нутриціологів — засновниці FoodTrainers Лорен Слейтон та очільниці Hispanic and Multicultural Nutrition Communications Сильвії Клінгер.

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Чи втамовує газована вода спрагу так само, як звичайна?

За словами експерток, за хімічними властивостями та здатністю насичувати організм рідиною звичайна та газована вода еквівалентні. Втім, є нюанс: через насиченість вуглекислим газом люди зазвичай випивають менше газованої води. Дослідження свідчать, що при пропозиції долити воду учасники експерименту з газованою водою частіше відмовлялися від добавки. Тому, обираючи лише воду з бульками, ви ризикуєте непомітно для себе пити менше норми.

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Чи допомагає відмовитися від цукру та контролювати вагу?

Заміна солодких газованок та соків на несолодку газовану воду — чудовий спосіб зменшити калорійність раціону. Вона не містить калорій, цукру, жирів та натрію.

Газовані бульбашки також створюють тимчасове відчуття ситості (особливо якщо пити її між прийомами їжі або безпосередньо перед їдою), що допомагає не переїдати. Втім, людям із чутливим шлунком або схильністю до печії (ГЕРХ) варто бути обережними: газ може викликати здуття та живота.

Вплив на кістки та зуби: де міф, а де правда

Кістки у безпеці: Нутриціологи спростовують міф про те, що карбонізація вимиває кальцій. Національний фонд остеопорозу США підтверджує відсутність зв’язку між газованою водою та втратою кісткової маси.

Зубна емаль: Звичайна вода має neutral pH близько 7, тоді як карбонізація знижує його до 5 (робить середовище більш кислим). Якщо ж у воду додано лимонну кислоту (у ароматизованих варіантах), рівень pH стає ще нижчим. Втім, це все одно значно безпечніше для зубів, ніж соки чи солодкі напої з pH 4 і нижче.

Безпека для нирок

Звичайна газована вода абсолютно безпечна для нирок. Єдиний виняток — клубна сода (Club Soda), яка може містити підвищений рівень натрію. Здоровим людям хвилюватися нема про що, однак людям із хронічними хворобами чи специфічними дієтами варто звертати увагу на склад.

Яку газовану воду краще купувати?

Дієтологи радять обирати просту несолодку газовану воду без доданого цукру, натрію чи ароматизаторів.

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Ідеальним вибором із точки зору користі є природна мінеральна газована вода. Вона містить кальцій, калій, магній та бікарбонати. Бікарбонати допомагають підтримувати оптимальний рівень pH в організмі, що робить мінералку навіть кориснішою за стандартну газовану воду або сельтерську.

Як правильно пити воду — останні новини

Зазначимо, що у спекотну пору року ми частіше замислюємося про те, чи достатньо п’ємо води. Однак останні рекомендації лікарів і дієтологів свідчать, що багато популярних правил, які роками вважалися незаперечними, насправді потребують перегляду. Універсальної формули для всіх не існує, потреба у рідині залежить від віку, статі, маси тіла, фізичної активності, клімату та стану здоров’я. Саме тому важливо не лише пити воду, а й робити це з розумом.

Раніше ми пояснювали, чому не можна кип’ятити воду в мікрохвильовці, яка існує прихована небезпека.

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