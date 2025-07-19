Що буде з вашим організмом, якщо у сезон регулярно вживати цукіні

Цукіні.

Реклама

Регулярне вживання жовтого кабачка - цукіні - є дуже корисним для здоров'я завдяки високому вмісту антиоксидантів, вітамінів та клітковини.

Про це йдеться у матеріалі Verywell Health.

Один середній жовтий цукіні має низьку калорійність - лише 38 калорій. Він також багатий на вітаміни та поживні речовини - як от магній, калій, вітаміни С та А - вигляді бета-каротину.

Реклама

Цукіні проти хронічних захворювань

Цукіні містить різноманітні антиоксиданти, вітамін С і поліфеноли. Ці сполуки допомагають зменшити окислювальний стрес в організмі. Саме цей процес пов'язують з розвитком хвороби серця, раку та захворювань, пов'язаних зі старінням.

Американське онкологічне товариство рекомендує вживати різноманітні некрохмалисті овочі, зокрема цукіні. Вони є частиною здорового харчування, яке може допомогти знизити ризик деяких видів раку.

Цукіні покращують травлення

Реклама

Жовтий цукіні - гарне джерело клітковини. Особливо - нерозчинної, яка сприяє регулярному випорожненню кишківника та допомагає їжі ефективніше рухатися по травному тракту.

Для людей із запорами, спричиненими синдромом подразненого кишківника, клітковина, особливо та, що міститься у фруктах та овочах, може допомогти полегшити симптоми.

Цукіні багаті на каротиноїди, що захищають зір

Цей овоч містить лютеїн і зеаксанти. Це каротиноїди, які корисні для здоров’я очей. Ці сполуки діють як антиоксиданти та допомагають фільтрувати синє світло, яке може сприяти окислювальному пошкодженню сітківки.

Реклама

Оскільки організм не виробляє ці поживні речовини самостійно, вживання жовтих та помаранчевих овочів є способом отримати їх з раціону харчування.

Цукіні для здоров'я кісток

Такий цукіні містить кілька поживних речовин, важливих для підтримки здоров'я кісток. Це калій, магній, вітамін С та каротиноїди. Дослідження показують, що вони відіграють певну роль у метаболізмі кісток і можуть допомогти підтримувати їхню мінеральну щільність.

Нагадаємо, раніше ми писали про продукти, що допоможуть уникнути зморшок. Саме вони містять колаген, що робить шкіру пружною та додає їй блиску, підтримує внутрішні органи, а також зв'язує хрящі, м'язи та кістки. Втім, від 25 років виробництво колагену організмом зменшується, а вже наявний колаген починає руйнуватися

Реклама