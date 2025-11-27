Що "Чорна п’ятниця" робить із нашим мозком: відповідь вчених вас здивує

Чорна п’ятниця / © unsplash.com

Реклама

Щороку в листопаді «Чорна п’ятниця» обіцяє неймовірну економію та пропозиції «лише один день». Нас засипають спокусливими акціями, які неможливо пропустити. Але за лаштунками знижок ховається значно глибша та стратегічна гра — це психологічна подія, ретельно розроблена для того, щоб скористатися механізмами прийняття рішень у нашому мозку.

Про це повідомляє Sciencealert.com.

Експерти з поведінкової та мозкової науки пояснюють, як ритейлери маніпулюють почуттями терміновості та дефіциту, змушуючи нас приймати швидкі та часто імпульсивні рішення, про які ми пізніше можемо пошкодувати.

Реклама

Тиск часу: як мозок знижує «Поріг доказів»

Зазвичай, коли ми вирішуємо, чи варто купувати, наприклад, новий телевізор, наш мозок зважує всі «за» і «проти»: порівнює ціни, характеристики, читає відгуки. Цей процес вимагає часу, особливо для важливих покупок.

Однак під тиском часу все змінюється.

«Мозок знижує поріг того, скільки інформації йому потрібно для прийняття рішення, — пояснюють науковці. — Іншими словами, тиск часу змушує нас вирішувати швидше і з меншою кількістю доказів».

Цей механізм корисний, коли потрібна швидка реакція (наприклад, у небезпечних ситуаціях). Але під час розпродажів «Чорної п’ятниці» такий процес призводить до імпульсивних витрат. Таймери, банери «пропозиція діє лише сьогодні» — усе це штучно імітує реальну терміновість.

Реклама

Ефект дефіциту: чому «останні 8 штук» змінюють цінність

Окрім терміновості, розпродажі активно використовують почуття дефіциту. Знання про те, що акція триває недовго, а багато людей купують одночасно, створює відчуття конкуренції: якщо не діяти швидко, ми втратимо вигоду.

Коли на сайті ви бачите повідомлення, що «залишилося лише 8 одиниць» або «12 людей мають цей товар у кошику», це здається гонкою. Відчуття дефіциту змінює те, як мозок обробляє інформацію:

Ми надаємо більшої цінності товарам, які є в обмеженій кількості. Мозок підсвідомо вважає, що товар має бути хорошим, раз його хочуть інші.

Ми перестаємо шукати додаткову інформацію. Якщо є ризик, що продукт розкуплять, ми боїмося витрачати час на порівняння цін або читання детальних відгуків. Ми діємо швидко, щоб уникнути ризику.

Компроміс «Швидкість-точність»

Швидкі рішення змушують нас покладатися на меншу кількість доказів, що є давно відомим психологічним феноменом, який називається «компроміс швидкість-точність» (speed-accuracy trade-off).

Під тиском мозок шукає «швидкі шляхи» для оцінки варіантів — наприклад, звертає увагу на кількість людей, які переглядають товар. Але ця інформація менш корисна, ніж деталі про гарантію, якість продукту чи довгострокову цінність.

Реклама

Коли відчуття терміновості запускається, раціональне мислення відходить на другий план. Ми перестаємо запитувати «Чи справді мені це потрібно?» і починаємо думати «А що, якщо я це пропущу?».

Саме таке мислення змушує вас купувати новий телевізор, який лише трохи кращий за той, що у вас уже є.

Поради, як зберегти контроль над своїм мозком:

Знання того, як працюють ці тактики, допоможе вам залишатися господарем своїх фінансів, а не жертвою маркетингових ігор.

Реклама

Плануйте заздалегідь: Дослідіть, що вам справді потрібно, і зберіть інформацію до початку розпродажів. Це допоможе мозку приймати рішення, коли настане тиск часу. Встановіть бюджет і тримайте його на видноті: Визначте максимальну суму витрат і постійно нагадуйте собі про неї під час шопінгу. Це протидіє «ефекту дефіциту», нагадуючи, що існують інші обмеження. Зробіть паузу перед покупкою: Коли відчуваєте тиск, візьміть хвилину. Коротка перерва дозволить мозку впоратися зі збудженням. Запитайте себе: «Чи купив би я це за повну ціну?» Це допоможе зосередити увагу на фактичній цінності товару, а не лише на розмірі знижки.

Приємно отримувати вигідні пропозиції, але коли ви опиняєтеся в центрі «Чорної п’ятниці», варто пам’ятати, що відбувається всередині вашого мозку — і хто насправді від цього виграє.

Нагадаємо, в Україні традиція Black Friday прижилася від 2013 року, і щороку масштаби акцій лише зростають. Якщо ви вже плануєте свій список покупок, саме час з’ясувати, коли відбудеться Чорна п’ятниця 2025 року, як до неї підготуватися та які категорії товарів варто ловити першими.