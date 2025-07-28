Що додають в Туреччині під час прання сорочок: білосніжна чистота навіть без замочування

Як зробити білу сорочку білосніжною / © Фото з відкритих джерел

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Тут вигадали цікавий трюк, який допомагає швидко і без замочування довести до ладу будь-які білі речі, зокрема й сорочки.

Після того, як ви завантажили в барабан брудну білизну, додайте туди ж дві таблетки для посудомийної машини.

Експерти рекомендують їх заздалегідь добре подрібнити, щоб вони точно розчинилися і подіяли під час прання.

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Після цього потрібно додатково насипати у спеціальний відсік пральний порошок, який ви найчастіше використовуєте, і 50 мл нашатирного спирту.

Можна запускати улюблений режим прання. Результат вас неодмінно приємно здивує.