ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
690
Час на прочитання
1 хв

Що додають в Туреччині під час прання сорочок: білосніжна чистота навіть без замочування

Замочувати білі речі перед пранням — не завжди приємний процес. Однак, більшість вірить, якщо цього не зробити, то одяг втратить свою білосніжність. А ось в Туреччині до процедури очищення сорочк підходять по-іншому.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити білу сорочку білосніжною

Як зробити білу сорочку білосніжною / © Фото з відкритих джерел

Тут вигадали цікавий трюк, який допомагає швидко і без замочування довести до ладу будь-які білі речі, зокрема й сорочки.

Після того, як ви завантажили в барабан брудну білизну, додайте туди ж дві таблетки для посудомийної машини.

Експерти рекомендують їх заздалегідь добре подрібнити, щоб вони точно розчинилися і подіяли під час прання.

Після цього потрібно додатково насипати у спеціальний відсік пральний порошок, який ви найчастіше використовуєте, і 50 мл нашатирного спирту.

Можна запускати улюблений режим прання. Результат вас неодмінно приємно здивує.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
690
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie