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Що додають в Туреччині під час прання сорочок: білосніжна чистота навіть без замочування
Замочувати білі речі перед пранням — не завжди приємний процес. Однак, більшість вірить, якщо цього не зробити, то одяг втратить свою білосніжність. А ось в Туреччині до процедури очищення сорочк підходять по-іншому.
Тут вигадали цікавий трюк, який допомагає швидко і без замочування довести до ладу будь-які білі речі, зокрема й сорочки.
Після того, як ви завантажили в барабан брудну білизну, додайте туди ж дві таблетки для посудомийної машини.
Експерти рекомендують їх заздалегідь добре подрібнити, щоб вони точно розчинилися і подіяли під час прання.
Після цього потрібно додатково насипати у спеціальний відсік пральний порошок, який ви найчастіше використовуєте, і 50 мл нашатирного спирту.
Можна запускати улюблений режим прання. Результат вас неодмінно приємно здивує.