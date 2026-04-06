ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Що додати до лунок під час садіння цибулі, щоб виросла з кулак: не гнистиме й не стрілкуватиме

Цибуля дуже чутлива до стану ґрунту. Якщо він надто вологий, бідний або заражений, урожаю може не бути взагалі. Правильно підібрані засоби створюють оптимальні умови: живлення, захист і гарну аерацію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно садити цибулю

Як правильно садити цибулю / © www.freepik.com/free-photo

Велика, соковита цибуля без гнилі та стрілок — це результат не лише правильного догляду, а й грамотного садіння. Саме на цьому етапі закладається майбутній урожай. Досвідчені городники знають: якщо додати в лунки правильні компоненти, цибуля ростиме міцною, менше хворітиме і формуватиме великі головки.

Що додати в лунки під час садіння цибулі, щоб виросла великою

  • Деревна зола — основа для великої цибулі. Перший і найважливіший компонент — звичайна деревна зола. Вона містить калій і фосфор, які відповідають за формування великих цибулин. Крім того, зола знезаражує ґрунт і зменшує ризик гнилі. Достатньо додати невелику жменю у кожну лунку і перемішати з землею.

  • Сіль — захист від шкідників і гнилі. Незвичний, але ефективний метод — використання звичайної кухонної солі. Невелика щіпка в лунку допомагає відлякати цибулеву муху і знижує ризик загнивання. Головне, не переборщити, щоб не нашкодити ґрунту.

  • Пісок для дренажу. Якщо ґрунт важкий або глинистий, варто додати трохи піску. Він покращує структуру землі, запобігає застою води і захищає цибулю від гнилі. Особливо це важливо, якщо весною дощова погода.

  • Лушпиння цибулі — природний захист. Сухе цибулиння, додане в лунку, діє як натуральний антисептик. Воно допомагає захистити посадковий матеріал від грибкових захворювань і шкідників, а також покращує загальний стан ґрунту.

  • Подрібнена яєчна шкаралупа. Цей доступний компонент збагачує ґрунт кальцієм і робить його більш пухким. Крім того, шкаралупа допомагає знизити кислотність ґрунту, що позитивно впливає на розвиток цибулі.

Додаткові поради

  • Перед садінням варто прогріти цибулю — це зменшує ризик стрілкування.

  • Також не слід садити її занадто глибоко — це може уповільнити розвиток.

  • Регулярне розпушування і помірний полив допоможуть закріпити результат.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie