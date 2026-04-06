Що додати до лунок під час садіння цибулі, щоб виросла з кулак: не гнистиме й не стрілкуватиме

Велика, соковита цибуля без гнилі та стрілок — це результат не лише правильного догляду, а й грамотного садіння. Саме на цьому етапі закладається майбутній урожай. Досвідчені городники знають: якщо додати в лунки правильні компоненти, цибуля ростиме міцною, менше хворітиме і формуватиме великі головки.

Деревна зола — основа для великої цибулі. Перший і найважливіший компонент — звичайна деревна зола. Вона містить калій і фосфор, які відповідають за формування великих цибулин. Крім того, зола знезаражує ґрунт і зменшує ризик гнилі. Достатньо додати невелику жменю у кожну лунку і перемішати з землею.

Сіль — захист від шкідників і гнилі. Незвичний, але ефективний метод — використання звичайної кухонної солі. Невелика щіпка в лунку допомагає відлякати цибулеву муху і знижує ризик загнивання. Головне, не переборщити, щоб не нашкодити ґрунту.

Пісок для дренажу. Якщо ґрунт важкий або глинистий, варто додати трохи піску. Він покращує структуру землі, запобігає застою води і захищає цибулю від гнилі. Особливо це важливо, якщо весною дощова погода.

Лушпиння цибулі — природний захист. Сухе цибулиння, додане в лунку, діє як натуральний антисептик. Воно допомагає захистити посадковий матеріал від грибкових захворювань і шкідників, а також покращує загальний стан ґрунту.