- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Що додати до лунок під час садіння цибулі, щоб виросла з кулак: не гнистиме й не стрілкуватиме
Цибуля дуже чутлива до стану ґрунту. Якщо він надто вологий, бідний або заражений, урожаю може не бути взагалі. Правильно підібрані засоби створюють оптимальні умови: живлення, захист і гарну аерацію.
Велика, соковита цибуля без гнилі та стрілок — це результат не лише правильного догляду, а й грамотного садіння. Саме на цьому етапі закладається майбутній урожай. Досвідчені городники знають: якщо додати в лунки правильні компоненти, цибуля ростиме міцною, менше хворітиме і формуватиме великі головки.
Що додати в лунки під час садіння цибулі, щоб виросла великою
Деревна зола — основа для великої цибулі. Перший і найважливіший компонент — звичайна деревна зола. Вона містить калій і фосфор, які відповідають за формування великих цибулин. Крім того, зола знезаражує ґрунт і зменшує ризик гнилі. Достатньо додати невелику жменю у кожну лунку і перемішати з землею.
Сіль — захист від шкідників і гнилі. Незвичний, але ефективний метод — використання звичайної кухонної солі. Невелика щіпка в лунку допомагає відлякати цибулеву муху і знижує ризик загнивання. Головне, не переборщити, щоб не нашкодити ґрунту.
Пісок для дренажу. Якщо ґрунт важкий або глинистий, варто додати трохи піску. Він покращує структуру землі, запобігає застою води і захищає цибулю від гнилі. Особливо це важливо, якщо весною дощова погода.
Лушпиння цибулі — природний захист. Сухе цибулиння, додане в лунку, діє як натуральний антисептик. Воно допомагає захистити посадковий матеріал від грибкових захворювань і шкідників, а також покращує загальний стан ґрунту.
Подрібнена яєчна шкаралупа. Цей доступний компонент збагачує ґрунт кальцієм і робить його більш пухким. Крім того, шкаралупа допомагає знизити кислотність ґрунту, що позитивно впливає на розвиток цибулі.
Додаткові поради
Перед садінням варто прогріти цибулю — це зменшує ризик стрілкування.
Також не слід садити її занадто глибоко — це може уповільнити розвиток.
Регулярне розпушування і помірний полив допоможуть закріпити результат.