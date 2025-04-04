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Що додати у барвник для крашанок, щоб фарба краще трималася на яйцях
Якщо ви хочете, щоб ваші крашанки до Великодня 2025 року вийшли максимально яскравими і добре тримали колір, варто додати до барвника два простих інгредієнти.
Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився на своєму сайті корисними порадами для фарбування великодніх яєць.
Він радить додавати до барвника сіль та оцет. Це дозволить фарбі краще закріпитися на яйцях і забезпечить її стійкість.
"Щоб отримати рівномірний і красивий колір, яйця повинні бути повністю занурені в фарбу", – зазначив він.
Шеф-кухар поділився ще одним надзвичайно корисним лайфгаком.
"Для блиску крашанок, після того як вони висохнуть на тарілці, змочіть ватний диск у соняшниковій олії і змастіть кожне яйце. Це забезпечить чудовий ефект!" – додав Клопотенко.