Що додати у барвник для крашанок, щоб фарба краще трималася на яйцях / © unsplash.com

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Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився на своєму сайті корисними порадами для фарбування великодніх яєць.

Він радить додавати до барвника сіль та оцет. Це дозволить фарбі краще закріпитися на яйцях і забезпечить її стійкість.

"Щоб отримати рівномірний і красивий колір, яйця повинні бути повністю занурені в фарбу", – зазначив він.

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Шеф-кухар поділився ще одним надзвичайно корисним лайфгаком.

"Для блиску крашанок, після того як вони висохнуть на тарілці, змочіть ватний диск у соняшниковій олії і змастіть кожне яйце. Це забезпечить чудовий ефект!" – додав Клопотенко.