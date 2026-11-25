Що додати у котлети для соковитості / © pexels.com

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Йдеться про корінь селери. Його можна використовувати сушеним або натерти свіжим. Навіть невелика кількість цієї приправи добре поєднується з м’ясом і надає котлетам приємного аромату. Рецепт простий, а результат приємно здивує.

Що потрібно для приготування котлет

Для цього рецепта підійде звичайний свинячо-яловичий фарш. Не обов’язково купувати дороге м’ясо, адже смак котлет багато в чому залежить від спецій та інших добавок.

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Інгредієнти:

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1 кг фаршу;

4 цибулини;

3–4 зубчики часнику;

кілька скибочок білого хліба або булочка;

1 чайна ложка солі;

половина чайної ложки чорного перцю;

1 чайна ложка сушеного кореня селери;

олія для смаження.

Якщо маєте свіжий корінь селери, його теж можна використати. Достатньо очистити невеликий шматочок і натерти на дрібній тертці.

Як приготувати котлети, щоб вони були соковитими

Хліб замочіть у воді на кілька хвилин, а потім відіжміть. Цибулю та часник очистіть і подрібніть. У миску з фаршем додайте хліб, цибулю, часник, сіль, перець і селеру. Усе добре перемішайте руками, щоб спеції та овочі рівномірно розподілилися по фаршу. Потім трохи відбийте м’ясну масу об миску. Так котлети краще триматимуть форму під час смаження. Залиште фарш на 10–15 хвилин, поки готуєте сковорідку. Розігрійте олію, сформуйте котлети та викладіть їх на сковорідку. Смажте на середньому вогні до рум’яної скоринки, потім переверніть і доведіть до готовності з іншого боку. Залежно від розміру котлет на це знадобиться приблизно 5–7 хвилин на кожну сторону. Не варто смажити їх на сильному вогні: зовні котлети швидко підрум’яняться, а всередині можуть залишитися сирими. Якщо котлети великі, після обсмажування можна накрити сковорідку кришкою і трохи зменшити вогонь.

Чому варто додати селеру у фарш

Корінь селери має досить виразний аромат, який добре поєднується зі свининою та яловичиною. У котлетах він відчувається ненав’язливо, але робить смак більш насиченим. Особливо добре така добавка працює з фаршем, у якому немає великої кількості жиру.

Селеру можна використовувати не лише в котлетах. Її додають у супи, тушковані овочі, соуси та м’ясні страви. Якщо любите експериментувати зі звичними рецептами, спробуйте додати трохи натертого кореня до фаршу — можливо, саме цей варіант котлет стане вашим улюбленим.

Подавати їх найкраще гарячими, з картопляним пюре, гречкою або овочевим салатом. А якщо котлети залишаться на наступний день, їх можна використати для бутербродів або подати з макаронами.

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FAQ

Що додати у фарш, щоб котлети були соковитими?

Щоб котлети не вийшли сухими, додайте у фарш цибулю, замочений у воді хліб або трохи натертої селери. Вони допомагають зробити текстуру м’якшою. Також важливо не пересмажувати котлети та не робити надто сильний вогонь.

Як смажити котлети, щоб вони не розвалювалися?

Перед смаженням фарш потрібно добре вимішати, а потім трохи відбити. Якщо він виходить надто рідким, можна додати трохи панірувальних сухарів. Котлети краще викладати на добре розігріту сковорідку з олією та не перевертати кілька разів поспіль. Коли з одного боку утвориться скоринка, їх буде легше перевернути.

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