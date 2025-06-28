Що додати у фарш для котлет, щоб вони були надзвичайно соковитими: неочікуваний продукт

Що може придати соковитості котлетам / © Pixabay

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Секрет — у йогурті. Якщо додати його до фаршу, він м’яко розм’якшить м’ясо, просочить його смаком і зробить котлети напрочуд ніжними, соковитими й духмяними.

Для приготування нам знадобиться 400 г фаршу, склянка йогурту, цибулина, зубчик часнику, одне яйце та дві столові ложки борошна. Додатково — кілька гілочок кропу, щіпка меленого чорного перцю, половина чайної ложки солі і приблизно третина склянки води.

Спершу перекладаємо фарш у глибоку миску й вливаємо туди склянку йогурту — це допоможе м’ясу стати ніжнішим і насититися смаком. Цибулю дрібно натираємо на тертці, часник пропускаємо через прес і додаємо до фаршу. Ретельно перемішуємо масу, після чого вводимо збите яйце, сіль і спеції.

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Потім ставимо фарш у холодильник на 10-15 хвилин, щоб інгредієнти добре поєдналися і фарш промаринувався. Цей простий крок гарантує, що котлети будуть соковитими і не будуть приставати під час смаження.

Далі формуємо котлети, обвалюємо їх у борошні, розігріваємо сковороду з олією і обсмажуємо з двох боків до апетитної золотистої скоринки. Потім викладаємо котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Останній етап — повертаємо котлети на сковороду, вливаємо трохи гарячої води, накриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні близько десяти хвилин. Це робить їх ще ніжнішими і дозволяє смаку повністю розкритися.