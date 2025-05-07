ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

Що додати у фарш, щоб вийшло удвічі більше котлет: кулінарні хитрощі, про які мало хто знає

Щоб вийшла ціла гора соковитих і смачненьких котлеток, у фарш неодмінно треба додавати ці інгредієнти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що додати у фарш, щоб котлет вийшло багато

Що додати у фарш, щоб котлет вийшло багато / © Фото з відкритих джерел

Рум’яні, соковиті та смачні котлетки люблять усі. Та що робити, коли фаршу замало, а котлет треба зробити багато, щоб вистачило на всю родину? Хитромудрі господині вже давно знають, що додавати у фарш, щоб вийшла ціла купа найсмачніших котлет.

Що додати у фарш, щоб вийшло удвічі більше смачних рум’яних котлет

  • Овочі. Фарш ідеально поєднується з овочами. На 500 грамів м’ясної основи можна брати три середні картоплини та 200 грамів капусти. Котлети з такими добавками вийдуть ніжними й соковитими, прямо танутимуть в роті. Професійні кухарі рекомендують додавати до такої маси на котлети ще й батон, замочений у молоці. Також можна брати кабачки, особливо це буде актуальним у літній сезон, коли овочів дуже багато.

  • Рис. Якщо під рукою немає овочів, можна додати до фаршу рис. Але попередньо його треба відварити й остудити.

  • Вівсяні пластівці. Щоб збільшити кількість фаршу для котлет, можна додати склянку вівсяних пластівців на 400 грамів м’ясної маси. Залийте вівсяні пластівці окропом, накрийте кришкою і зачекайте 10 хвилин, поки вони набухнуть. Такий складник не змінить смак котлет, зате збільшить їхню кількість удвічі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
492
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie