Що додати у фарш, щоб вийшло удвічі більше котлет: кулінарні хитрощі, про які мало хто знає

Овочі. Фарш ідеально поєднується з овочами. На 500 грамів м’ясної основи можна брати три середні картоплини та 200 грамів капусти. Котлети з такими добавками вийдуть ніжними й соковитими, прямо танутимуть в роті. Професійні кухарі рекомендують додавати до такої маси на котлети ще й батон, замочений у молоці. Також можна брати кабачки, особливо це буде актуальним у літній сезон, коли овочів дуже багато.