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Що додати у фарш, щоб вийшло удвічі більше котлет: кулінарні хитрощі, про які мало хто знає
Щоб вийшла ціла гора соковитих і смачненьких котлеток, у фарш неодмінно треба додавати ці інгредієнти.
Рум’яні, соковиті та смачні котлетки люблять усі. Та що робити, коли фаршу замало, а котлет треба зробити багато, щоб вистачило на всю родину? Хитромудрі господині вже давно знають, що додавати у фарш, щоб вийшла ціла купа найсмачніших котлет.
Що додати у фарш, щоб вийшло удвічі більше смачних рум’яних котлет
Овочі. Фарш ідеально поєднується з овочами. На 500 грамів м’ясної основи можна брати три середні картоплини та 200 грамів капусти. Котлети з такими добавками вийдуть ніжними й соковитими, прямо танутимуть в роті. Професійні кухарі рекомендують додавати до такої маси на котлети ще й батон, замочений у молоці. Також можна брати кабачки, особливо це буде актуальним у літній сезон, коли овочів дуже багато.
Рис. Якщо під рукою немає овочів, можна додати до фаршу рис. Але попередньо його треба відварити й остудити.
Вівсяні пластівці. Щоб збільшити кількість фаршу для котлет, можна додати склянку вівсяних пластівців на 400 грамів м’ясної маси. Залийте вівсяні пластівці окропом, накрийте кришкою і зачекайте 10 хвилин, поки вони набухнуть. Такий складник не змінить смак котлет, зате збільшить їхню кількість удвічі.