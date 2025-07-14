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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
704
Час на прочитання
2 хв

Що додати у воду для миття підлоги, щоб залишалася чистою 10 днів: секрет, про який мовчить клінінг

Які прості засоби допоможуть зберегти підлогу чистою та блискучою упродовж тривалого часу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим помити підлогу, щоб довго була чистою

Чим помити підлогу, щоб довго була чистою / © Freepik

Регулярне прибирання забирає багато часу і сил, особливо коли хочеться бачити підлогу чистою постійно. Однак є професійні секрети клінінгу, які вже давно стали доступними. Замість того, аби щодня мити підлогу, достатньо додати у воду кілька простих інгредієнтів, і чистота збережеться аж до 10 днів. До того ж, у вашій оселі після такого прибирання ще довго пануватиме свіжий аромат.

Що треба додати у воду для миття підлоги, щоб залишалася чистою 10 днів

  • Оцет та ефірна олія чайного дерева. Щоб приготувати розчин, треба взяти 2 літри теплої води, 100 мл оцту, 5 крапель ефірної олії чайного дерева. Як це працює? Оцет знежирює і дезінфікує підлогове покриття, а чайне дерево вбиває бактерії та залишає приємний аромат. До того ж, цей розчин запобігає осіданню пилу та відлякує мікробів, що зменшує потребу в частому прибиранні.

  • Нашатирний спирт і лимонний сік. На два літри води треба взяти дві столові ложки нашатирного спирту і вичавити половинку лимона. Такий розчин ідеально видаляє жирний наліт, плями та запобігає повторному осіданню пилу. Лимон освіжає повітря, а нашатир створює антистатичний ефект.

  • Кондиціонер для білизни. Для приготування засобу треба взяти три літри теплої води й один ковпачок будь-кого кондиціонера для білизни. Після такого миття на підлозі утворюється тонка плівка, яка відштовхує пил і бруд. Також залишиться приємний аромат, а підлога блищатиме, як після полірування.

Що робити, щоб підлога довго залишалася чистою

  • Використовуйте мікрофібру, вона краще вбирає бруд і не залишає розводів.

  • Пилососьте перед миттям, щоб прибрати пил, бруд і волосся.

  • Не намочуйте підлогу. Надмірна волога може псувати покриття та залишати плями.

  • Зачиняйте вікна перед миттям. Протяги піднімають пил, який одразу осідає на вологу поверхню підлоги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
704
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