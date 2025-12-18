Чим помити підлогу, щоб вона довго пахла / © pexels.com

Навіть після ретельного прибирання ваш дім може неприємно пахнути. Затхлий, кислий запах — це найпоширеніша проблема, яка зводить нанівець усі ваші зусилля.

Головна помилка, яку роблять господарі, полягає у використанні недостатньо чистої робочої частини швабри, пише The Spruce.

Експерти зазначають, що починати прибирання необхідно зі свіжої насадки, а для того, щоб ваша підлога довго сяяла та приємно пахла, необхідно додати у воду ці прості інгредієнти:

Лимонний сік

Під час миття підлоги, вам слід додати у відро із водою сік одного лимона. Також можна додати і аскорбінову кислоту, яка допоможе видалити жирні залишки від їжі. Такий розчин є нетоксичним для домашніх тварин та маленьких дітей, який водночас допоможе освіжити вашу оселю надовго.

Ароматизований оцет

Оцет — чудове доповнення до вашого розчину для миття підлоги, який допоможе прибрати жирний наліт і бруд з підлоги. Проте його різкий аромат може не всім припасти до душі.

В такому випадку експерти радять зробити такий оцет самостійно: додайте 20 крапель вашої улюбленої ефірної олії до двох склянок оцту та підпишіть пляшку.

Ароматизовані капсули для прання

Якщо вам подобається аромат пральних капсул, ви можете використовувати їх не лише при запуску пральної машинки. Просто розчиніть одну капсулу у двох склянках гарячої води та додайте цей розчин у воду для миття підлоги.

Важливо пам’ятати: такий спосіб не забезпечить глибокого очищення, але ваша кімната надовго наповниться стійким і приємним запахом.

Капсули для прання / © Фото з відкритих джерел

Шкірки від цитрусових

Додавання лише однієї апельсинової шкірки у відро для води не дасть значного ефекту, однак ви можете легко приготувати потужний цитрусовий концентрат для прибирання.

Зберіть шкірки від усіх цитрусових, які є у вас вдома (лимони, апельсини, лайми, грейпфрути), і тримайте їх у мішечку в морозилці.

Коли набереться приблизно дві склянки такої шкірки, залийте її двома склянками гарячої води і прокип’ятіть близько 10 хвилин. Далі просто процідіть рідину та додайте її до відра з водою для миття підлоги. Тоді після прибирання, ваша оселя наповниться чудовим ароматом.

Ароматизований чай

Трав’яні чаї, такі як м’ятний, зелений чай та ромашковий, додають приємний аромат миючим розчинам. Залийте кілька чайних пакетиків двома склянками гарячої води, а згодом додайте цей чай до води для миття підлоги.

Водночас експерти радять уникати трав’яних чаїв, що містять фрукти (ожиновий) або квіткові (із домішками гібіскуса), які створюють темний колір чаю. Вони можуть забарвити деякі типи покриттів підлоги, якщо концентрація занадто висока.

Ефірні олії

Надати воді для миття підлоги приємного запаху можна додавши кілька крапель улюбленої ефірної олії. Ефект буде миттєвим.

Однак, якщо у вас є домашні тварини, вам варто бути дуже обережними. Оскільки тварини ходять по вологій поверхні, а потім облизують лапи, вони можуть проковтнути небезпечні речовини, які містяться в оліях (особливо при використанні у великій кількості).

Через відсутність належного регулювання виробництва ефірних олій, експерти радять взагалі відмовитися від їх використання, якщо у вашому домі мешкають пухнасті друзі.

Ефірна олія / © Unsplash

Сода та мийний засіб

Для ефективної нейтралізації будь-яких неприємних запахів, додайте невелику кількість харчової соди у воду для миття підлоги. Цей простий прийом не лише усуне сторонні аромати, але й допоможе зберегти свіжість та стійкість запаху вашого мийного засобу на довший час.

Раніше ТСН.ua розповідав, як можна прибрати жовті плями на подушках, використовуючи один простий метод.