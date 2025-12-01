ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Що додати у воду під час варіння пельменів, щоб вони стали неймовірно ароматними та смачними

Завдяки кільком простим інгредієнтам навіть звичайні магазинні пельмені можуть набути ідеального смаку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно варити пельмені

Як правильно варити пельмені / © pixabay.com

Пельмені — це страва, яку люблять за простоту та швидкість приготування. Але навіть звичайні магазинні пельмені можуть бути дуже смачними, якщо правильно їх зварити. Є кілька відомих і простих інгредієнтів, які роблять смак глибшим, аромат яскравішим, а самі пельмені — ніжнішими. І для цього не потрібні дорогі спеції чи соуси — вистачить того, що є на кожній кухні.

Що варто додати у воду, щоб пельмені стали смачними й ароматними

  1. Лавровий лист. Один невеликий листочок робить аромат бульйону насиченим, але не перебиває смаку м’яса. Ця спеція покращує запах і додає пельменям легкої пікантності. Варто додавати 1-2 листочки, цього вистачить для насиченого смаку пельменів.

  2. Цибулина в лушпинні. Так роблять у багатьох ресторанах, коли готують бульйони. Цибуля дає солодку глибоку нотку, а лушпиння — золотавий колір і легкий аромат. Вимиту цілу цибулину варто покласти в каструлю під час варіння пельменів.

  3. Чорний перець горошком. Це класична спеція, яка розкриває м’ясний смак. Чорний перець робить бульйон ароматним і надає пельменям тонкої гостринки. Достатньо п’яти горошин.

  4. Невеликий шматочок вершкового масла додають за 2 хвилини до готовності. Масло запобігає злипанню і робить смак пельменів м’яким і домашнім.

  5. Зубчик часнику (не порізаний) додає пельменям глибокого смаку та насиченого аромату. М’ясо стає більш виразним, а бульйон пахне значно апетитніше. Необхідно покласти один цілий зубчик у воду та вийняти після варіння.

Як правильно зварити пельмені, щоб були смачними

  • Доведіть воду до активного кипіння.

  • Додайте сіль, спеції та цибулю.

  • Опустіть пельмені лише у киплячу воду.

  • Після спливання варіть 5 хвилин на середньому вогні.

  • Додайте масло та перемішайте.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie