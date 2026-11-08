ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
3 хв

Що додати в борщ замість картоплі, щоб став у рази смачнішим та ароматнішим: секрети кухарів

Замість картоплі можна використати квасолю, пшоно або гречку, а для особливого аромату додати корінь селери, пастернак чи сушені груші.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Як зробити борщ смачним без картоплі

Як зробити борщ смачним без картоплі / © Pexels

Борщ можна приготувати без картоплі, і він зовсім не втратить своєї насиченості. Навпаки, правильно підібрані інгредієнти здатні зробити страву густішою, ароматнішою та надати їй нових смакових відтінків. Українські кулінарні традиції передбачають чимало альтернатив: від квасолі й круп до ароматного коріння та сушених фруктів. Деякі з цих складників використовують і в рецептах відомих кухарів.

Квасоля, пшоно та гречка: чим замінити картоплю

  • Один із найкращих варіантів — квасоля. Вона робить борщ поживнішим, додає йому густоти й добре поєднується з буряком, капустою та томатною засмажкою. Найкраще підійде біла або червона квасоля, яку попередньо відварюють до м’якості. Додавати її варто приблизно за 10-15 хвилин до завершення приготування, щоб вона встигла увібрати смак бульйону.

  • Ще одна цікава альтернатива — пшоно. Воно робить борщ густішим, надає йому ніжної текстури та добре поєднується з овочами. Достатньо кількох столових ложок промитої крупи на велику каструлю. Важливо не переборщити з кількістю, щоб борщ не перетворився на кашоподібну страву.

  • Любителям виразнішого смаку можна спробувати гречку. Її додають у невеликій кількості, попередньо промивши. Такий варіант особливо цікавий для пісного борщу, адже крупа робить страву ситнішою. Пшоно та гречка не є випадковими експериментами: їх використання в українських регіональних рецептах зафіксоване в матеріалі про традиційну культуру приготування борщу на сайті «ВУЕ» — Великої української енциклопедії.

Що додати для насиченого смаку й особливого аромату

Якщо хочеться не просто замінити картоплю, а зробити борщ виразнішим, зверніть увагу на коренеплоди та інші овочі.

  • Корінь селери надає бульйону глибокого овочевого аромату. Його можна натерти чи нарізати невеликими шматочками й додати до засмажки разом із цибулею та морквою. Невеликої кількості цілком достатньо, адже аромат селери досить інтенсивний.

  • Пастернак має делікатний солодкуватий смак і приємний запах. Він добре доповнює буряк та моркву, а під час тушкування стає м’якшим і розкриває свій аромат. Для однієї каструлі вистачить невеликого коренеплоду.

  • Солодкий перець додасть борщу овочевої солодкості й насиченого запаху. Його краще нарізати невеликими шматочками та протушкувати разом із засмажкою.

  • Сушені груші або чорнослив. Вони додають легкого солодкуватого та копченого відтінку, особливо якщо використовувати їх у м’ясному борщі. Достатньо однієї-двох сушених груш або кількох ягід чорносливу на каструлю. Головне — не перебільшувати з кількістю, щоб фруктовий присмак не став домінувати.

Як зробити борщ смачним без картоплі

Щоб страва мала насичений смак, важливо правильно приготувати бурякову основу. Буряк варто окремо протушкувати з томатами або томатною пастою та невеликою кількістю кислоти — лимонного соку чи оцту. Це допоможе зберегти виразний колір і збалансувати солодкість овочів.

Наприкінці приготування додайте подрібнений часник і свіжий кріп. Після вимкнення плити дайте борщу настоятися під кришкою щонайменше 15–20 хвилин. За цей час аромати складників краще поєднаються.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie