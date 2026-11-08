Що додати в борщ замість картоплі, щоб став у рази смачнішим та ароматнішим: секрети кухарів

Як зробити борщ смачним без картоплі / © Pexels

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Борщ можна приготувати без картоплі, і він зовсім не втратить своєї насиченості. Навпаки, правильно підібрані інгредієнти здатні зробити страву густішою, ароматнішою та надати їй нових смакових відтінків. Українські кулінарні традиції передбачають чимало альтернатив: від квасолі й круп до ароматного коріння та сушених фруктів. Деякі з цих складників використовують і в рецептах відомих кухарів.

Квасоля, пшоно та гречка: чим замінити картоплю

Один із найкращих варіантів — квасоля. Вона робить борщ поживнішим, додає йому густоти й добре поєднується з буряком, капустою та томатною засмажкою. Найкраще підійде біла або червона квасоля, яку попередньо відварюють до м’якості. Додавати її варто приблизно за 10-15 хвилин до завершення приготування, щоб вона встигла увібрати смак бульйону.

Ще одна цікава альтернатива — пшоно. Воно робить борщ густішим, надає йому ніжної текстури та добре поєднується з овочами. Достатньо кількох столових ложок промитої крупи на велику каструлю. Важливо не переборщити з кількістю, щоб борщ не перетворився на кашоподібну страву.

Любителям виразнішого смаку можна спробувати гречку. Її додають у невеликій кількості, попередньо промивши. Такий варіант особливо цікавий для пісного борщу, адже крупа робить страву ситнішою. Пшоно та гречка не є випадковими експериментами: їх використання в українських регіональних рецептах зафіксоване в матеріалі про традиційну культуру приготування борщу на сайті «ВУЕ» — Великої української енциклопедії.

Що додати для насиченого смаку й особливого аромату

Якщо хочеться не просто замінити картоплю, а зробити борщ виразнішим, зверніть увагу на коренеплоди та інші овочі.

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Корінь селери надає бульйону глибокого овочевого аромату. Його можна натерти чи нарізати невеликими шматочками й додати до засмажки разом із цибулею та морквою. Невеликої кількості цілком достатньо, адже аромат селери досить інтенсивний.

Пастернак має делікатний солодкуватий смак і приємний запах. Він добре доповнює буряк та моркву, а під час тушкування стає м’якшим і розкриває свій аромат. Для однієї каструлі вистачить невеликого коренеплоду.

Солодкий перець додасть борщу овочевої солодкості й насиченого запаху. Його краще нарізати невеликими шматочками та протушкувати разом із засмажкою.

Сушені груші або чорнослив. Вони додають легкого солодкуватого та копченого відтінку, особливо якщо використовувати їх у м’ясному борщі. Достатньо однієї-двох сушених груш або кількох ягід чорносливу на каструлю. Головне — не перебільшувати з кількістю, щоб фруктовий присмак не став домінувати.

Як зробити борщ смачним без картоплі

Щоб страва мала насичений смак, важливо правильно приготувати бурякову основу. Буряк варто окремо протушкувати з томатами або томатною пастою та невеликою кількістю кислоти — лимонного соку чи оцту. Це допоможе зберегти виразний колір і збалансувати солодкість овочів.

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Наприкінці приготування додайте подрібнений часник і свіжий кріп. Після вимкнення плити дайте борщу настоятися під кришкою щонайменше 15–20 хвилин. За цей час аромати складників краще поєднаються.

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