Що додати в деруни, щоб були золотавими і смачними: секретний інгредієнт, який є на кожній кухні

Якщо ваші дерунчики часто темніють під час приготування, ці корисні поради допоможуть уникнути такої проблеми. Один простий продукт допоможе зберегти їхній апетитний золотавий колір і зробить смак набагато насиченішим.

Як приготувати ідеальні деруни

Як приготувати ідеальні деруни / © Freepik

Деруни — улюблена страва української кухні, яка завжди асоціюється з домашнім затишком та ароматом смаженої картоплі. Але часто картопляна маса починає швидко темніти, через що страва виходить неапетитною на вигляд. Однак є простий трюк, який дозволить не лише зберегти гарний колір дерунів, а й зробити їх значно смачнішими. І найцікавіше — цей продукт точно є на кожній кухні.

Що додати в тісто, щоб деруни були смачними й не темніли

Це звичайна лимонна кислота або сік. Темніють деруни через природний процес окислення картоплі, коли крохмаль взаємодіє з повітрям. Щоб цього уникнути, достатньо додати кілька крапель лимонного соку або щіпку лимонної кислоти одразу після натирання картоплі.

Лимонна кислота нейтралізує ферменти, які спричиняють потемніння, і картопля залишається світлою навіть після смаження. А присмак кислоти підкреслює природний смак картоплі, роблячи деруни виразнішими й апетитнішими.

Що ще можна додати в тісто на деруни для насиченого смаку

Крім лимонного соку, є ще кілька простих інгредієнтів, які перетворять звичайні деруни на справжній кулінарний шедевр.

  • Терта цибуля не лише додає соковитості, а й запобігає потемнінню картопляної маси.

  • Крохмаль. Якщо картопля водяниста, додайте ложку картопляного чи кукурудзяного крохмалю, тоді деруни вийдуть хрумкими.

  • Сметана або кефір. Кілька ложок молочного продукту зроблять масу ніжнішою, а смак — м’якшим і вершковим.

Кухарі рекомендують обов’язково солити картопляну масу безпосередньо перед смаженням, щоб вона не виділяла зайвої вологи.

Як смажити деруни, щоб були золотавими і не вбирали олію

  • Викладайте деруни лише на добре розігріту сковорідку.

  • Не перевертайте занадто рано, дайте утворитися рум’яній скоринці.

  • Викладайте готові деруни на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

