- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 538
- Час на прочитання
- 2 хв
Що додати в деруни, щоб були золотавими і смачними: секретний інгредієнт, який є на кожній кухні
Якщо ваші дерунчики часто темніють під час приготування, ці корисні поради допоможуть уникнути такої проблеми. Один простий продукт допоможе зберегти їхній апетитний золотавий колір і зробить смак набагато насиченішим.
Деруни — улюблена страва української кухні, яка завжди асоціюється з домашнім затишком та ароматом смаженої картоплі. Але часто картопляна маса починає швидко темніти, через що страва виходить неапетитною на вигляд. Однак є простий трюк, який дозволить не лише зберегти гарний колір дерунів, а й зробити їх значно смачнішими. І найцікавіше — цей продукт точно є на кожній кухні.
Що додати в тісто, щоб деруни були смачними й не темніли
Це звичайна лимонна кислота або сік. Темніють деруни через природний процес окислення картоплі, коли крохмаль взаємодіє з повітрям. Щоб цього уникнути, достатньо додати кілька крапель лимонного соку або щіпку лимонної кислоти одразу після натирання картоплі.
Лимонна кислота нейтралізує ферменти, які спричиняють потемніння, і картопля залишається світлою навіть після смаження. А присмак кислоти підкреслює природний смак картоплі, роблячи деруни виразнішими й апетитнішими.
Що ще можна додати в тісто на деруни для насиченого смаку
Крім лимонного соку, є ще кілька простих інгредієнтів, які перетворять звичайні деруни на справжній кулінарний шедевр.
Терта цибуля не лише додає соковитості, а й запобігає потемнінню картопляної маси.
Крохмаль. Якщо картопля водяниста, додайте ложку картопляного чи кукурудзяного крохмалю, тоді деруни вийдуть хрумкими.
Сметана або кефір. Кілька ложок молочного продукту зроблять масу ніжнішою, а смак — м’якшим і вершковим.
Кухарі рекомендують обов’язково солити картопляну масу безпосередньо перед смаженням, щоб вона не виділяла зайвої вологи.
Як смажити деруни, щоб були золотавими і не вбирали олію
Викладайте деруни лише на добре розігріту сковорідку.
Не перевертайте занадто рано, дайте утворитися рум’яній скоринці.
Викладайте готові деруни на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.