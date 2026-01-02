Що додати в макарони замість вершкового масла та олії, щоб не злипалися: кулінарна хитрість

Як приготувати макарони, щоб не злипалися / © Фото з відкритих джерел

Щоб макарони не злипалися після приготування, професійні кухарі радять замість масла та олії використовувати відвар, у якому вони варилися. Три столові ложки рідини буде досить, щоб макарони були розсипчастими. Секрет у тому, що під час варіння з макаронів у воду виділяється крохмаль. Саме він створює тонку плівку, яка не дає їм злипатися між собою. Водночас макарони залишаються соковитими, але не жирними.

Як правильно застосувати цей спосіб приготування макаронів

Щоб результат був ідеальним, варто дотримуватися кількох простих правил:

варіть макарони у достатній кількості води;

не промивайте їх після варіння;

перед зливанням відсипте трохи відвару;

перемішайте макарони з рідиною одразу після зливання.

Такий метод приготування добре підходить для пасти з соусами, адже крохмальний відвар допомагає соусу рівномірно покривати макарони. До того ж, використання макаронного відвару не лише запобігає злипанню, а й робить страву легшою для травлення. А смак пасти залишається натуральним без зайвої жирності.