Що додати в шампунь, щоб волосся залишалося чистим до 7 днів і швидко росло

Багато хто скаржиться, що волосся швидко масніє, а миття через день стає справжнім випробуванням. Та є маленький секрет, про який давно знають усі професійні перукарі й трихологи. Достатньо додати кілька природних інгредієнтів у свій звичайний шампунь — і волосся залишатиметься свіжим, легким і об’ємним до тижня, а його зростання прискориться без жодних дорогих засобів.

Ефірна олія розмарину — природний стимулятор росту. Розмарин — справжній «енерджайзер» для волосяних цибулин. Він покращує кровообіг у шкірі голови, пробуджує сплячі фолікули і стимулює природне зростання волосся. Додайте 5 крапель ефірної олії розмарину на 100 мл шампуню. Перед миттям добре струсіть флакон. Такий засіб не лише освіжає, а й робить волосся густішим уже за кілька тижнів регулярного використання.

Сік або ефірна олія лимона — для свіжості на довше. Лимон очищає шкіру голови від надлишку шкірного сала і природно нормалізує роботу сальних залоз. Після такого шампуню волосся блищить і залишається чистим набагато довше. Додайте 1 чайну ложку свіжого лимонного соку або 3 краплі ефірної олії лимона у невелику порцію шампуню перед миттям. Не використовуйте лимон на пошкодженій або чутливій шкірі, може бути подразнення.

Нікотинова кислота (вітамін B3) — активатор росту. Цей вітамін розширює судини й посилює живлення коренів, що прискорює зростання волосся у 2 рази. Нікотинову кислоту можна купити в аптеці в ампулах. Відкрийте 1 ампулу й змішайте її з порцією шампуню безпосередньо перед миттям. Результат — волосся стає густішим і сильнішим, а випадіння помітно зменшується.

Деревне або біле косметичне вугілля для глибокого очищення. Активоване вугілля чудово видаляє забруднення, залишки засобів для укладки і токсини. Воно працює як природний «пилосос» для шкіри голови. Розтовчіть 1-2 таблетки активованого вугілля і змішайте з невеликою кількістю шампуню. Застосовуйте 1 раз на тиждень для «глибокого чищення».