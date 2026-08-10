Що Google роками зберігає про кожного користувача: моторошна інформація, яка шокує

Google може зберігати ваші голосові записи / © Pixabay

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Значна частина цифрової інформації про людину може зберігатися цілком легально — просто в її власних облікових записах.

Про це йдеться у матеріалі boredpanda.

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Користувачі Мережі вирішили перевірити, які саме дані про них зберігають Google, Facebook та хмарні сервіси. Вони завантажили архіви своїх даних, переглянули їхній вміст і поділилися найбільш несподіваними та моторошними знахідками.

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Одні користувачі були здивовані кількістю інформації про їхню активність, інші — тим, наскільки багато особистих деталей залишаються в цифрових сервісах.

Ось одна з найбільш емоційних історій.

«Я просто хочу знову почути його голос»

Одна з користувачок розповіла, що після смерті чоловіка вирішила перевірити його старий телефон і Google-акаунт. Жінка припускала, що там могли зберегтися голосові записи.

«Мій чоловік помер минулого року. У мене досі є його S7. Я майже впевнена, що маю дані для входу в його Google-акаунт. Якщо ні, думаю, пароль збережений у його телефоні. Якщо ця система справді записує голоси, як я можу завантажити його дані Google? Я просто хочу знову почути його голос», — написала вона.

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Жінка пояснила, що на її телефоні залишилося лише одне голосове повідомлення чоловіка та кілька відео.

«Я починаю плакати, поки це пишу, але серйозно… У мене залишилося лише одне голосове повідомлення від нього і, можливо, кілька відео. Якщо я зможу отримати ще щось із його голосом, фотографії, які мені не вдалося відновити, — я хочу все, що можу отримати. Я дуже за ним сумую», — розповіла вона.

Як перевірити свої збережені голосові записи в Google

Інший користувач пояснив їй, що за наявності доступу до Google-акаунта можна перевірити збережені голосові записи через налаштування облікового запису.

Для цього потрібно:

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Зайти в Google Account. Знайти опцію «Дані та конфіденційність». Далі — «Історія голосових і аудіозаписів». Опція «Керувати історією». Тут, якщо записи збереглися, їх можна прослухати та завантажити.

Жінка згодом написала, що їй вдалося отримати доступ до архіву.

«Боже, дякую вам усім… Я зараз просто ридаю. Я без проблем отримала доступ. І хоча це короткі уривки, серед останніх записів були фрази: „Аштон — моя дружина“ та „Я люблю тебе, люба“. Ви навіть не уявляєте, наскільки багато це для мене означає», — сказала вона.

За її словами, серед записів були й звичайні пошукові запити чоловіка — наприклад, про конвертацію одиниць чи назви пісень. Проте навіть вони викликали в неї усмішку, оскільки нагадали про спільне життя.

«Я так за ним сумую… Але принаймні тепер у мене є ці маленькі уривки спогадів. Це справді означає для мене цілий світ», — написала користувачка.

Нагадаємо, Мережею шириться інформація здорожчання лінійки iPhone 17.

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