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Що говорять пацієнти перед смертю: найгірші останні слова в історіях медиків
Медичні працівники з усього світу поділилися найстрашнішими та найемоційнішими останніми словами пацієнтів, які вони почули під час роботи.
Користувач Reddit запитав медичних працівників про найстрашніші, найзворушливіші та найемоційніші останні слова, які вони почули від своїх пацієнтів. Відповіді медиків виявилися надзвичайно різноманітними і водночас глибоко людяними — історії про страх, біль, надію і смирення, з якими стикаються працівники медицини щодня.
Про це пише buzzfeed.
Одна з найяскравіших розповідей належить медсестрі, яка доглядала 84-річну жінку з важкою формою деменції. Жінка по ночах була агресивною — дряпала, кусалась, знімала крапельниці і кисневі маски. Одного разу пацієнтка прошепотіла: «Прямо зараз я в пеклі». Ці слова стали для медсестри важким нагадуванням про внутрішній біль, який можуть переживати люди з розладами пам’яті, замкнені у своєму світі.
Інша історія розповідає про молоду жінку, якій втретє діагностували рак грудей. Під час лікування вона потрапила до лікарні з інфекцією і, незважаючи на оптимізм медперсоналу, зізналася: «Я просто сподівалася, що пробуду тут хоча б півтора року». Через кілька місяців після цієї розмови жінка померла. Цей приклад ілюструє, наскільки крізь призму особистих надій і страхів проходить кожен пацієнт.
Медики також згадують, як пацієнти відкрито висловлюють страх смерті. Одна з найболючіших цитат — «Будь ласка, допоможіть мені! Я не хочу вмирати!» — слова, які пролунали в відділенні інтенсивної терапії. Незважаючи на усі зусилля лікарів, не кожен пацієнт може побороти хворобу. Водночас є і такі, хто ставиться до смерті з розумінням і спокоєм, як старий рокер, що сказав: «Ну, я думаю, ми всі не можемо жити вічно», і посміхнувся.
Ще одна історія — про маленьку дитину з ВІЛ, яка заразилася від матері і перебувала у важкому стані. Медсестра згадує, як обіцяла купити хлопчику іграшку Трансформер наступного дня, але дитина померла вночі. Ця обіцянка переслідує її донині.
Крім страшних і сумних історій, медики діляться також прикладами, коли пацієнти дивують їх глибиною і мудрістю. Наприклад, один літній чоловік, інженер за фахом, який із гумором спостерігав за процедурою введення крапельниці і сказав: «Ви коли-небудь бачили, як людина вмирає?», з чим пов’язав веселе і водночас страшне спостереження.
Ці історії — не просто свідчення страху чи болю. Вони показують людяність, яку медичні працівники намагаються зберегти у найважчих життєвих ситуаціях. Кожне слово, сказане пацієнтом, стає частиною їхнього досвіду і часто — викликом, який допомагає краще розуміти людську природу і цінність життя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що після втрати близької людини багато хто не знає, що робити з її речами — особливо з таким особистим предметом, як смартфон. Деякі люди вагаються, чи можна користуватися телефоном покійного, чи краще його викинути або віддати.