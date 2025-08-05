Що і коли садити в серпні 2025 року: сприятливі дні для різних культур за місячним календарем

Місячний календар на серпень

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Серпень — це не лише місяць збору врожаю, а й чудова можливість посадити деякі культури, щоб отримати ще один врожай до кінця сезону. Завдяки місячному календарю можна визначити найсприятливіші дні для посадки, що допоможе рослинам краще розвиватися, бути стійкішими до хвороб і дати гарний урожай. Саме в ці дні досвідчені дачники рекомендують садити ті чи інші культури.

Правильний вибір дня для посадки залежить від фази Місяця. Загальне правило таке: коли Місяць зростає, енергія спрямовується вгору, що сприяє розвитку надземної частини рослин (листя, стебла). Коли Місяць спадає, енергія йде вниз, що ідеально для коренеплодів.

Фази Місяця в серпні 2025 року

1–8 серпня та 24–31 серпня. Зростальний Місяць. Вважається, що в цей період життєві сили рослин активно спрямовуються вгору, наповнюючи соками їхню надземну частину. Тому це ідеальний час для посадки та пересадки тих культур, що дають урожай над землею, таких як листові овочі, плодові рослини, квіти та ягоди. Досвідчені садівники також радять у цей період проводити полив, підживлення мінеральними добривами та розпушування ґрунту, щоб стимулювати ріст і забезпечити багатий урожай.

9 серпня. Повня. Рослини в цей час максимально наповнені соками, тому вони особливо чутливі до пошкоджень. Не варто садити, обрізати чи пересаджувати рослини. Це сприятливий час для збору насіння, боротьби зі шкідниками та збору врожаю, призначеного для швидкого споживання.

10–22 серпня. Спадний Місяць. Коли Місяць спадає, енергія та соки рослин, як вважається, спрямовуються донизу, до кореневої системи. Це сприяє її активному зміцненню та розвитку. Також у цей час варто займатися обрізанням, боротьбою зі шкідниками та хворобами. Це чудовий час для збирання врожаю коренеплодів, оскільки вважається, що вони саме тоді накопичують максимальну кількість поживних речовин.

23 серпня. Молодик. Це критичний період, коли життєві процеси в рослинах уповільнюються. Енергія зосереджена в коренях. У ці дні краще утриматися від будь-яких посадкових робіт, обрізки чи пересадки. Рекомендується займатися прополюванням, знищенням шкідників, підготовкою ґрунту.

Сприятливі дні для посадки в серпні 2025

За місячним календарем, серпень 2025 року пропонує кілька сприятливих періодів для садіння різних рослин.

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Коренеплоди

11–13 серпня, 21–23 серпня. Ці дні припадають на фазу спадного Місяця, що робить їх ідеальними для посадки моркви, буряка та редьки. Ці культури, посаджені в цей час, краще формують коренеплід і накопичують корисні речовини. Також у цей період можна садити цибулю та часник на зелень або для зберігання на зиму.

Зелень і листові овочі

6–8 серпня, 19–21 серпня. Це періоди зростального Місяця, що ідеально підходить для петрушки, шпинату, салату, броколі та пізніх сортів капусти . У цей час рослини швидко нарощують зелену масу.

11–13 серпня. Крім коренеплодів, у ці дні можна також садити петрушку, шпинат і салат, які швидко дадуть урожай до перших холодів.

Сидерати (зелені добрива)

14–15 серпня, 19–23 серпня. Наприкінці літа важливо посіяти сидерати, які збагатять ґрунт азотом і покращать його структуру. Найкраще для цього підходять гірчиця, фацелія та люпин. Вони ефективно пригнічують ріст бур’янів і допомагають підготувати ділянку до наступного сезону.

Дворічні та багаторічні рослини

8 серпня, 11–13 серпня, 21–23 серпня. Ці дні сприятливі для посадки багаторічних і дворічних квітів та інших рослин, які витримають зимівлю.

Навіть дотримуючись місячного календаря, не забувайте про важливі агротехнічні моменти, коли садите щось у серпні. Передусім, регулярно поливайте грядки, адже серпнева спека може бути дуже інтенсивною, особливо одразу після висадки. Також уважно обирайте сорти — краще віддати перевагу скоростиглим та холодостійким, щоб вони точно встигли дозріти до осені. Перед посадкою не забудьте ретельно підготувати ґрунт, розпушивши та зволоживши його. Якщо ви плануєте осінню посадку цибулі чи часнику, серпень — чудовий час для підготовки ділянки, що стане запорукою щедрого врожаю наступного року.