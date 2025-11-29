Що категорично не можна дарувати чоловікам на Новий рік 2026: поради нумерологів

Що не можна дарувати чоловікам на Новий рік / © pixabay.com

Новорічні подарунки здаються справою простою, але нумерологія нагадує: кожна річ має власну енергію. Вона може як підсилити удачу, так і забрати сили, фінанси чи навіть гармонію у стосунках. Особливо це актуально 2026 року, адже настає час, коли пануватимуть енергії впорядкування, дисципліни й вибудовування нових циклів життя. Експерти радять обирати подарунки з обережністю й уникати предметів, що можуть перекрити чоловікові шлях до успіху, грошей і внутрішньої сили.

Що не можна дарувати чоловікам на Новий рік 2026

Годинники символізують зупинку життєвого циклу. У нумерології 2026 року годинник вважається поганим подарунком. Його енергія асоціюється із затримками у справах, втратою темпу, конфліктами в особистих стосунках. За народними прикметами дарувати годинник — це рахувати час до розлуки. Гострі предмети: ножі чи бритви. Гострі речі несуть енергію розривів. Для чоловіка це може проявитися різкими змінами на роботі, сварками, емоційною нестабільністю. Нумерологія радить: якщо вже дарувати ніж, то лише за монету, щоб відкупитися від негативу. Гаманці без грошей — до фінансових проблем. 2026 року фінансові енергії дуже чутливі. Порожній гаманець може стати символом втрати доходів, фінансових обмежень, неправильного розподілу ресурсів. Якщо гаманець все ж таки дарують, всередину обов’язково треба покласти купюру. Шкарпетки та білизна забирають силу. Для жінок це один із найпопулярніших універсальних подарунків, але нумерологи попереджають: шкарпетки несуть енергію рутини й виснаження. У чоловіків вони асоціюються з тим, хто «тягне побут» та керує, а не з особистою силою. У новорічну ніч такі подарунки можуть знизити мотивацію і життєвий тонус. Одяг із написами-жартами. Нумерологія розглядає слова як програмування. Негативні чи гумористичні фрази можуть впливати на чоловічу енергію й формувати небажаний сценарій року. Навіть напис «лінивий» чи «король дивану» — це енергетичний код, який краще не дарувати. Парфуми. Аромат — дуже особистий вибір. Якщо він не збігається з числовою енергією людини, це може викликати дискомфорт, знижувати впевненість, погіршувати самопочуття.

Що можна подарувати чоловікові на Новий рік 2026

Нумерологи рекомендують дарувати чоловікам у рік Вогняного Коня:

шкіряні аксесуари чи гаманці з обов’язковою купюрою всередині;

блокноти, щоденники, планери;

тематичні книги;

якісні шарфи або шапки;

корисні гаджети;

сертифікати на навчання чи враження;

стильні термочашки;

мінімалістичні прикраси з дорогих металів.

Це ті речі, що посилюють чоловічу енергію, допомагають у кар’єрі, самореалізації та притягують удачу в Новому році.