Що категорично не можна робити на Святвечір і Різдво: сім заборон, про які варто знати

Що не можна робити на Різдво і Святвечір / © pexels.com

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Наприклад, на Святвечір не заведено сваритися, а на Різдво — займатися хатньою роботою та рукоділлям. Деякі заборони мають релігійне підґрунтя, інші з’явилися завдяки народним повір’ям і передавалися в родинах із покоління в покоління. Розповідаємо, чого традиційно уникають на Святвечір 24 грудня та Різдво 25 грудня і які прикмети пов’язують із цими днями.

Що не можна робити на Святвечір 24 грудня

Святвечір — останній день перед Різдвом. Для християн це час молитви, завершення Різдвяного посту та підготовки до великого свята. В українських родинах із ним пов’язана особлива традиція — збиратися за спільним столом, на якому обов’язково має бути кутя.

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Наші предки намагалися провести цей вечір спокійно, без сварок і зайвих клопотів. Із цим пов’язані кілька відомих заборон:

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Не можна сваритися з рідними. На Святвечір намагалися не згадувати старих образ, не з’ясовувати стосунків і не лаятися. Вважалося, що сварка за святковим столом може принести непорозуміння в родину на весь наступний рік. Тому перед вечерею було заведено миритися та просити одне в одного пробачення. Не варто сідати за стіл до першої зірки. За традицією, Святу вечерю починають після появи на небі першої зірки. Вона нагадує про Вифлеємську зорю, яка сповістила про народження Ісуса Христа. До цього часу віряни дотримуються посту. Водночас його суворість залежить від стану здоров’я та обставин людини. Не слід відмовляти в допомозі. Наші предки вважали Святвечір часом особливої гостинності. Якщо хтось просив про підтримку, йому намагалися не відмовляти. Допомогти нужденному, пригостити подорожнього чи поділитися вечерею вважалося доброю прикметою. Не бажано залишати родинну вечерю без потреби. За давнім звичаєм, на Святвечір усі мали бути вдома. Виходити з оселі під час вечері не поспішали, адже спільна трапеза символізувала єдність родини. Існувало повір’я, що той, хто піде з дому в цей час, може часто перебувати далеко від близьких протягом року.

Що не можна робити на Різдво 25 грудня

На Різдво українці традиційно ходять до церкви, відвідують рідних, приймають гостей і колядують. Після завершення посту на столі з’являються скоромні страви, а святковий день намагаються провести в доброму настрої.

Однак із Різдвом пов’язано й чимало обмежень. Частина з них стосується домашньої роботи, інші — звичайної поведінки:

Не варто займатися великим прибиранням і пранням. Усе, що можна зробити напередодні, господині намагалися завершити до свята. Вважалося, що 25 грудня краще відкласти побутові справи й провести час із родиною. Тому прибирання, прання та іншу важку роботу переносили на наступні дні. Не рекомендується шити, в’язати та вишивати. Із рукоділлям пов’язано кілька давніх забобонів. Зокрема, вірили, що робота з голкою на Різдво може накликати біду або проблеми зі здоров’ям на когось із родини. Звісно, це лише народні повір’я, які не мають підтвердження в церковному вченні. Не можна сваритися та лихословити. Різдво вважається святом миру, любові й родинної злагоди. Тому образи, лайку та конфлікти намагалися залишити позаду. Натомість день проводили з близькими, вітали одне одного та бажали добра. Не радять полювати й забивати худобу. У народній традиції Різдво було днем, коли намагалися утримуватися від жорстокості та зайвого насильства. Тому полювання й забій тварин переносили на інший час. Не варто вдягати брудний або старий одяг. До святкового дня готували чисте, охайне вбрання. У деяких місцевостях особливу увагу приділяли кольорам: темного одягу намагалися уникати, оскільки він асоціювався з жалобою. Найкращим вибором вважали світлі та святкові речі. Не радять купувати мотузки. Це одна з менш відомих різдвяних прикмет. За старим повір’ям, придбання мотузки 25 грудня могло накликати нещастя на когось із домашніх. До церковних заборон цей звичай не належить. Не варто ворожити. Узимку, особливо в період різдвяних свят, у народі існувало чимало ворожінь. Однак християнська традиція не схвалює спроби передбачити майбутнє за допомогою магічних обрядів. Різдво віряни присвячують молитві, вдячності та добрим справам.

Народні прикмети на Різдво: яким буде наступний рік

Наші предки уважно спостерігали за погодою на Різдво. За нею намагалися передбачити, яким буде врожай, чи чекати на тепле літо та чи вистачить у господарстві достатку.

Із 25 грудня пов’язують такі народні прикмети:

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На небі багато зірок — рік має бути врожайним, особливо на ягоди та фрукти.

На Різдво морозно — літо буде теплим.

Випав сніг — за народними спостереженнями, це добра прикмета для майбутнього врожаю.

Знайшли цінну річ — можна чекати на несподіваний прибуток.

Загубили щось важливе — повір’я обіцяє матеріальні втрати.

Першим до оселі зайшов чоловік — родину нібито очікує спокійний і вдалий рік.

Остання прикмета особливо цікава. У деяких регіонах України вірили, що перший гість на Різдво може вплинути на добробут родини. Якщо поріг переступав чоловік, це вважали добрим знаком. Якщо ж першою приходила жінка, за окремими повір’ями, рік міг принести дрібні негаразди та плітки.

Звичайно, сьогодні до таких прикмет більшість людей ставиться як до частини народної культури. Вони допомагають краще пізнати традиції попередніх поколінь, але не можуть достовірно передбачити погоду, врожай чи фінансове становище.

FAQ

Що категорично не можна робити на Різдво 25 грудня?

За українськими народними звичаями, на Різдво не рекомендується сваритися, лихословити, прибирати, прати, шити, в’язати, вишивати та займатися важкою роботою. Також у народних повір’ях згадують заборону на полювання, ворожіння та купівлю мотузок. Водночас більшість цих обмежень є саме народними звичаями, а не церковними приписами.

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Чи можна прибирати та прати на Різдво?

За традицією, основне прибирання та прання намагалися завершити до 25 грудня. Сам день присвячували святкуванню, відвідуванню церкви та спілкуванню з рідними. Проте суворої церковної заборони на побутову роботу немає. Якщо потрібно прибрати оселю, випрати речі або виконати інші необхідні справи, робити це не заборонено.

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