Що категорично не варто тримати у спальні: фахівці з феншуй поділилися переліком

Експерти визначили низку предметів, які здатні погіршувати якість сну та заважати повноцінному відновленню організму у спальні.

Чого не повинно бути в спальні

Чого не повинно бути в спальні / © unsplash.com

Спальня — це простір, де ми маємо відновлювати сили після щоденної метушні та повертати собі внутрішній баланс.

У феншуй — давньому китайському мистецтві гармонізації простору — цій кімнаті відведено особливу роль, адже саме вона впливає на якість сну, самопочуття та атмосферу у стосунках. Неправильно підібрані речі або невдала розстановка, за словами фахівців, можуть блокувати енергію та порушувати спокій. Тож ось що не повинно з’являтися у спальні — і чому.

Дзеркала навпроти ліжка

Дзеркало, яке відображає ліжко, у феншуй вважається символічним “подвоєнням” присутності, що може шкодити гармонії у парі. Крім того, дзеркальні поверхні активізують енергію та створюють відчуття внутрішньої напруги, тож мозок ніби не дозволяє собі повністю розслабитися. Якщо дзеркало все ж необхідне, краще розмістити його так, щоб воно не “дивилося” на ліжко.

Електроніка та ґаджети

Телевізори, ноутбуки й смартфони випромінюють яскраве блакитне світло, що збиває природні ритми та заважає засинанню. З погляду феншуй, вони також наповнюють спальню надмірно активною енергією, яка суперечить спокійному характеру цієї кімнати. Технології руйнують інтимність простору й відволікають від відпочинку, тож їх краще залишати за дверима спальні.

Картини та фото, що створюють напругу

Полотна з агресивними або динамічними сюжетами — бурями, хвилями, яскравими абстракціями — здатні спричиняти дискомфорт на підсвідомому рівні. Феншуй рекомендує для спальні зображення, які налаштовують на спокій та тепло: пейзажі, квіти, символічні образи з доброю енергетикою.

Рослини з гострим листям

Попри загальну користь рослин, у зоні відпочинку небажані види з колючками чи загостреними листками — на кшталт кактусів. Вважається, що вони формують “стрілоподібну” енергію, яка заважає відчувати безпеку та затишок. Краще обирати зелені рослини з м’яким, округлим листям.

Надто яскраве освітлення чи люстра над ліжком

Інтенсивне світло або велика люстра просто над головою створюють відчуття небезпеки та тиску. Ідеальне освітлення для спальні — м’яке, приглушене та рівномірно розсіяне. Нічники або непряме світло формують більш гармонійну, заспокійливу атмосферу.

Безлад і речі під ліжком

У феншуй вважається, що простір під ліжком має залишатися порожнім — тоді енергія може вільно циркулювати під час сну. Зберігання речей під ліжком створює застій, викликає відчуття тривоги та важкості. Загальний безлад у кімнаті також блокує позитивний потік енергії.

Спальня має бути оазисом тиші, рівноваги та відпочинку. Чим менше предметів, що порушують її гармонію, тим легше простір підтримує наш внутрішній спокій. Гармонія довкола — це завжди гармонія всередині.

