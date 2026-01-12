ТСН у соціальних мережах

Що категорично заборонено гріти в мікрохвильовій печі

Мікрохвильові печі не становлять загрози для людини, але за умови, якщо ними правильно користуватися.

Віра Хмельницька
Сучасні господині мають на кухні цілий арсенал побутової техніки

Сучасні господині мають на кухні цілий арсенал побутової техніки / © Фото з відкритих джерел

Мікрохвильова піч є майже на кожній кухні, адже це не замінний прилад, який полегшує життя. Вона чудово допомагає розморозити заморожені продукти або приготувати страви. Однак, є деякі продукти, які категорично не можна класти у мікрохвильовку.

Що не можна розігрівати в мікрохвильовій печі:

  • продукти загорнуті у фольгу

  • посуд із золотою чи срібною окантовкою

  • сирі яйця

  • пляшки

  • герметично закриті контейнери

  • папір

  • соуси

  • грудне молоко або суміш

  • оброблене м’ясо

Також експерти не радять розігрівати гострий перець. Нагрівання гострого перцю в мікрохвильовій печі може призвести до виділення в повітря капсаїцину, що викликає подразнення очей та дихальної системи.

Це стосується і фруктів. Цілі фрукти, такі як виноград або помідори, можуть вибухнути під час нагрівання в мікрохвильовій печі через підвищення тиску. Безпечніше розрізати їх або проколоти перед тим, як розігрівати в мікрохвильовій печі.

Раніше науковці пояснили, що відбувається з продуктами під час розігрівання у мікрохвильовій печі. Попри поширені міфи, експерти зазначають: мікрохвильові печі не роблять їжу «радіоактивною» і не призводять до суттєвих втрат поживних речовин.

