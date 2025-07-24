Що категорично заборонено прати в машинці та як це може зіпсувати побутову техніку

Що не можна прати в машинці / © Freepik

Речі з великою кількістю металевих елементів. Метал може подряпати чи навіть пробити барабан, застрягнути в отворах, зламати внутрішній фільтр, що спричинить витік води. Краще такий одяг прати вручну чи класти в спеціальні мішечки для прання.

Килимки з гумовою чи пластиковою основою. Під час обертання гума може відклеїтися, кришитися та скручуватися, пошкоджуючи лопаті барабана та засмічуючи зливну систему. Килимки треба чистити вручну чи за допомогою пароочисника.

Взуття з жорсткою підошвою створює сильне навантаження на барабан, може зірвати баланс і викликати поломку підшипників.

Речі з поролоном — подушки, спортивні бюстгальтери, наколінники. Поролон вбирає багато води, втрачає форму, а за розпадання може засмітити фільтр і потрапити у зливну систему.