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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

Що категорично заборонено прати в машинці та як це може зіпсувати побутову техніку

Пральна машинка вже давно стала незамінною помічницею в побуті. Однак навіть найнадійніша техніка може вийти з ладу, якщо нею неправильно користуватися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що не можна прати в машинці

Що не можна прати в машинці / © Freepik

Які речі в жодному разі не можна прати в машинці-автомат і чому

  • Речі з великою кількістю металевих елементів. Метал може подряпати чи навіть пробити барабан, застрягнути в отворах, зламати внутрішній фільтр, що спричинить витік води. Краще такий одяг прати вручну чи класти в спеціальні мішечки для прання.

  • Килимки з гумовою чи пластиковою основою. Під час обертання гума може відклеїтися, кришитися та скручуватися, пошкоджуючи лопаті барабана та засмічуючи зливну систему. Килимки треба чистити вручну чи за допомогою пароочисника.

  • Взуття з жорсткою підошвою створює сильне навантаження на барабан, може зірвати баланс і викликати поломку підшипників.

  • Речі з поролоном — подушки, спортивні бюстгальтери, наколінники. Поролон вбирає багато води, втрачає форму, а за розпадання може засмітити фільтр і потрапити у зливну систему.

  • Одяг із хутра та пуху. Натуральне хутро і пух втрачають свої властивості під час прання, можуть злипатися та пошкоджуватися. А пух може забити зливну систему. Краще скористатися послугою хімчистки, щоб почистити такі речі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
233
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