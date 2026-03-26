Що категорично заборонено різати на дерев’яній дошці: 5 небезпечних продуктів

Кухонна дошка / © unsplash.com

Реклама

Дерев’яні обробні дошки є невід’ємною частиною сучасної кухні. Однак, на відміну від пластикових аналогів, натуральне дерево потребує специфічного догляду та має суворі обмеження у використанні. Порушення цих правил може призвести не лише до псування інвентарю, а й до серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це пише NV.

Основна відмінність дерев’яних дощок полягає в їхній пористості. Дерево здатне поглинати рідини, а разом з ними — мікроскопічні патогени. На відміну від пластику, який є непористим і легше дезінфікується, у волокнах деревини можуть затримуватися бактерії, що з часом спричиняють харчові отруєння.

Реклама

Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені дошки: глибокі канавки від ножів та тріщини стають ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Якщо на поверхні з’явилися помітні дефекти, такий виріб слід негайно замінити.

П’ять категорій продуктів, які вбивають дерево

Фахівці виділяють п’ять основних груп продуктів, нарізання яких на дерев’яній поверхні є небажаним або небезпечним:

Сире м’ясо, птиця та риба. Це головне правило безпеки. Сік сирого м’яса проникає глибоко в пори, створюючи ризик зараження сальмонелою та іншими інфекціями. Для таких продуктів краще використовувати пластикові дошки, які можна обробляти за високих температур.

Продукти з високою пігментацією. Буряк, куркума, ягоди та червона капуста залишають стійкі плями, які практично неможливо вивести з натуральних волокон без пошкодження структури дерева.

Реклама

Їдкі інгредієнти. Часник та цибуля мають сильні ефірні олії, які дерево миттєво поглинає. Видалити ці запахи вкрай важко, і вони можуть передатися наступним стравам, наприклад, фруктам.

Кислі фрукти та овочі. Помідори та цитрусові містять кислоти, які поступово руйнують структуру деревини, роблячи її сухою та схильною до розколів.

Гарячі та жирні страви. Жири можуть проникати у волокна і з часом прогіркати, а висока температура призводить до деформації та розтріскування дошки.

Секрети правильного догляду та дезінфекції

Щоб дерев’яна дошка служила довго, її не можна замочувати у воді. Очищення слід проводити гарячою водою з використанням засобу для миття посуду, після чого ретельно витирати обидві сторони. Для дезінфекції рекомендується використовувати розчин оцту або перекис водню.

Реклама

Якщо з’явився неприємний запах, допоможе перевірений метод: посипте дошку сіллю та протріть половинкою лимона, залишивши суміш на 5 хвилин. Для видалення плям використовуйте пасту з харчової соди та води.

Як зрозуміти що дошку пора змащувати олією

Важливим етапом експлуатації є кондиціонування. Для цього слід використовувати лише харчову мінеральну олію. Простий тест з краплею води допоможе визначити стан дерева: якщо вода вбирається в поверхню — дошка потребує негайного змащування.

Олія створює захисний бар’єр, який не дозволяє волозі та бактеріям потрапляти всередину деревини. Зберігати дошки рекомендується вертикально, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря з обох боків.

Нагадаємо, хоча прибирання не входить до списку улюблених занять більшості людей, регулярне миття підлоги є необхідною частиною догляду за домом.

Реклама

Здавалося б, що складного у тому, щоб взяти відро з водою, намочити швабру та пройтися по кімнатах, але саме тут криється найбільша небезпека: неправильна техніка миття, неправильні інструменти чи банальне недотримання інструкцій можуть не лише зробити прибирання неефективним, а й завдати шкоди вашій підлозі.