Які продукти потрібно класти у великодній кошик для освячення пояснив священник

Що класти у великодній кошик

Напередодні Великодня чимало вірян замислюються над тим, чим саме наповнити святковий кошик і чи відповідає їхній традиційний набір церковним канонам. Настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла ПЦУ, протоієрей Іван Шубин, розповів про сенс освячення страв та роз’яснив, що класти у великодний кошик, а що — не варто.

Що має бути в кошику згідно з канонами церкви

Під час урочистого Великоднього богослужіння у церквах звучать не лише піснеспіви на честь Воскресіння Христового, а й спеціальні молитви на благословення святкових наїдків. Як пояснює протоієрей, зміст цих молитов зосереджений саме на продуктах тваринного походження, таких як м’ясо, яйця та молочне. Це має глибокий сенс, адже освячується саме те, від чого віряни свідомо відмовлялися протягом тривалого Великого посту. Тому традиційний набір із м’ясних страв, яэць, молочних і продуктів (паски, домашньої ковбаси, сиру тощо) є цілком обґрунтованим із церковного погляду, оскільки ці страви повертаються на святковий стіл після періоду духовного та тілесного стримування.

Особливу роль у наповненні кошика відіграють писанки, які здавна вважаються символом життя та оновлення. Ця традиція, що передається через віки, і сьогодні залишається важливою частиною свята. Настоятель наголошує, що писанкарство є надзвичайно цінним проявом віри, особливо коли до цього процесу долучаються діти. Бачити в кошиках розписані вручну яйця, у які малеча вкладає власні зусилля та творчість, для священнослужителя є великою радістю, адже така жива традиція додає особливої щирості святковому обряду.

Про народні традиції та недоречні речі

Нерідко у великодніх кошиках можна зустріти досить несподівані предмети, як-от екзотичні фрукти, йогурти чи навіть фастфуд. Священнослужитель зауважує, що хоча формально окроплюється весь вміст кошика, існують важливі змістові розбіжності. Зокрема, діти часто кладуть до пасок свої улюблені іграшки або солодощі у вигляді фігурок тварин, і до цього церква ставиться з розумінням. Проте варто пам’ятати, що церковні молитви за своїм суттю призначені саме для благословення м’ясних і молочних страв, які були під забороною під час посту.

Щодо таких звичних атрибутів, як хрін, сіль чи свіжа зелень, отець Іван пояснює, що їхня присутність у кошику є радше виявом народних звичаїв, аніж сталою церковною вимогою.

Водночас існує і сувора заборона, яка стосується алкогольних напоїв. Церква висловлює категорично негативну позицію щодо освячення вина чи будь-якого іншого алкоголю, тому вірян закликають залишати такі напої вдома і не приносити їх до храму.

Духовний пріоритет над побутом

Священнослужитель наголошує, що великодній кошик є лише другорядною частиною свята. Головний сенс Великодня полягає у присутності на святковій літургії, спільній молитві та причасті. Зосередження лише на матеріальних атрибутах та наповненні кошика відволікає від справжньої суті Воскресіння Христового.

В умовах війни духовна складова свята набуває особливого значення. Попри важкі часи та «гіркий присмак» останніх років, церква закликає зберігати надію на мир і допомогу Господа, пам’ятаючи, що перемога життя над смертю є головним посланням цього дня. Таким чином, святкування має починатися з внутрішнього очищення та молитви, а освячена трапеза лише доповнює радість великої події.