Що класти в піч, щоб дрова добре горіли та віддавали більше тепла: народні методи

Як правильно топити піч / © www.freepik.com/free-photo

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Коли на вулиці стає холодно, господарі намагаються витиснути з кожного поліна максимум тепла. Звідси й старі домашні хитрощі: одні радять додавати до дров суху тріску, інші — використовувати добре висушені рослинні залишки або правильно підкладати паливо в топку. Проте далеко не все, що передається як «бабусин секрет», варто повторювати.

Що покласти в піч для швидкого розпалювання

Для розпалювання добре підходять суха деревна тріска, тонкі сухі гілочки та невеликі поліна. Їхнє завдання — швидко створити стійке полум’я, після чого можна поступово додавати більші шматки деревини.

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Старий спосіб — використовувати добре висушені тонкі березові поліна або тріску. Вони швидко займаються й допомагають прогріти димохід, після чого основні дрова горять стабільніше.

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Важливо, щоб матеріал був справді сухим. Волога деревина частину енергії витрачає на випаровування води, тому горить гірше, сильніше димить і залишає більше продуктів горіння.

Сухі дрова — головний секрет тепла

Якщо хочеться отримати більше тепла, перш за все потрібно правильно зберігати дрова. Їх складають у сухому, провітрюваному місці, захищаючи від опадів, але не запаковуючи герметично.

Добре просушена деревина горить значно ефективніше за свіжу. Саме тому іноді одна й та сама кількість дров дає зовсім різний результат: причина не в «секретній добавці», а у волозі в деревині.

Для тривалого горіння великі поліна можна поєднувати з меншими, щоб полум’я не згасало після розпалювання.

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Чи варто класти в піч сіль

Цей спосіб часто називають народною хитрістю. Але сіль не є тим продуктом, який здатен удвічі збільшити тепловіддачу дров. Тому спеціально додавати її до кожної топки немає сенсу.

Так само не варто експериментувати з невідомими порошками, хімічними речовинами або сумішами, призначеними для інших цілей. Піч — не місце для таких експериментів.

Старий спосіб: розпалювати зверху

Для деяких печей добре працює розпалювання з гори до низу. Спочатку більші поліна кладуть внизу, а зверху розміщують тонші сухі дрова та тріску. Коли верхній шар займається, полум’я поступово переходить до нижнього.

Такий спосіб може сприяти більш плавному розвитку горіння та зменшенню кількості диму. Однак конкретний метод потрібно підбирати з урахуванням конструкції печі.

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Що категорично не можна класти в піч

Не варто намагатися отримати більше тепла за допомогою бензину, гасу, розчинників чи інших легкозаймистих рідин. Це не прискорене розпалювання, а серйозна пожежна небезпека. Експерти забороняють використовувати такі речовини для розпалювання печей.

Також не слід спалювати пластик, побутове сміття, пофарбовану або просочену невідомими речовинами деревину. Такі матеріали можуть виділяти небезпечні продукти горіння.

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