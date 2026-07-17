Що корисніше — гречка, макарони чи картопля / © Фото з відкритих джерел

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Гречка, картопля та макарони — одні з найпопулярніших продуктів на українському столі. Навколо них існує чимало міфів: одні вважають, що картопля шкодить фігурі, інші бояться макаронів, а гречку називають найкориснішою крупою. Насправді лікарі радять оцінювати не лише калорійність, а й поживну цінність, вміст клітковини, вітамінів та спосіб приготування. Розберімося, який із цих продуктів варто вживати найчастіше.

Чому гречку лікарі називають одним із найкращих гарнірів

Серед цих трьох продуктів саме гречка найчастіше отримує схвальні відгуки дієтологів. Вона багата на рослинний білок, клітковину, магній, залізо, калій, фосфор і вітаміни групи В.

Гречана крупа забезпечує тривале відчуття ситості, допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та сприяє нормальній роботі травної системи. Завдяки великій кількості антиоксидантів вона також підтримує здоров’я серця і судин.

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Фахівці рекомендують включати гречку до раціону кілька разів на тиждень людям різного віку, особливо тим, хто стежить за своєю вагою чи має підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

Чи справді картопля така шкідлива

Картопля незаслужено отримала репутацію продукту, який нібито обов’язково призводить до набору ваги. Насправді проблема полягає не в самій картоплі, а у способі її приготування.

Варена або запечена картопля містить вітамін С, калій, вітамін В6 та харчові волокна. Вона добре насичує організм і може бути частиною здорового харчування.

Натомість картопля фрі, чипси чи страви з великою кількістю олії та жирних соусів значно калорійніші й містять більше солі та насичених жирів. Саме вони небажані для регулярного вживання.

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Макарони теж можуть бути корисними

Макарони не варто викреслювати зі свого меню. Якщо вони виготовлені із твердих сортів пшениці, то містять більше білка, мають нижчий глікемічний індекс і довше забезпечують відчуття ситості.

Дієтологи радять варити їх до стану al dente, не переварюючи. У такому вигляді вони повільніше засвоюються та менше впливають на рівень глюкози в крові.

Найкраще поєднувати макарони з овочами, зеленню, нежирною рибою, курятиною або бобовими, а не з великою кількістю жирних соусів.

Що ж варто їсти частіше — гречку, макарони чи картоплю

Якщо порівнювати саме поживну цінність, то перше місце більшість фахівців віддає гречці. Вона містить більше корисних речовин, клітковини та мінералів, ніж картопля або звичайні макарони.

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Друге місце можна віддати макаронам із твердих сортів пшениці, якщо вони правильно приготовлені та подаються з корисними добавками.

Картопля також може бути частиною здорового раціону, але бажано віддавати перевагу відвареним або запеченим стравам без надлишку жиру.

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