Що корисніше — йогурт чи сметана: експерти дали неочікувану відповідь, яка всіх неодмінно здивує

Головний секрет вживання цих молочних продуктів — баланс. Саме він дозволяє отримати максимум користі без шкоди для організму.

Віра Хмельницька
Яка користь йогурту та сметани

Яка користь йогурту та сметани

Йогурт і сметана — два популярні молочні продукти, які часто вважають взаємозамінними. Обидва виготовляються з молока, мають приємний смак і активно використовуються у щоденному раціоні. Та коли йдеться про користь для організму, різниця між ними значно більша, ніж здається на перший погляд. І саме вона стала причиною неочікуваного висновку експертів.

У чому принципова різниця між йогуртом і сметаною

Йогурт — це ферментований продукт, який містить живі бактерії — пробіотики. Вони позитивно впливають на мікрофлору кишківника, покращують травлення і навіть можуть зміцнювати імунітет.

Сметана, у свою чергу, — це продукт із вищим вмістом жиру. Вона також проходить процес ферментації, але не завжди містить активні корисні бактерії у значній кількості.

Що говорять експерти

Фахівці з харчування наголошують: якщо оцінювати з точки зору загальної користі для організму, йогурт має перевагу.

Його регулярне споживання:

  • підтримує здорову мікрофлору;

  • покращує засвоєння поживних речовин;

  • сприяє легшому травленню.

Особливо це стосується натурального йогурту без цукру та добавок.

Попри це, сметану не варто списувати з рахунків. Вона містить жиророзчинні вітаміни — A, D, E, і добре засвоюється організмом у помірних кількостях.

Більше того, жир у сметані допомагає краще засвоювати деякі корисні речовини з інших продуктів, наприклад, з овочів.

Який висновок експертів

Експерти дійшли висновку: справа не в тому, що один продукт корисний, а інший ні. Йогурт краще підходить для щоденного вживання і підтримки здоров’я.

А сметана — це доповнення до раціону, яке варто використовувати помірно, але не виключати повністю. Тобто найкращий варіант — не вибирати між ними, а грамотно поєднувати.

Йогурт варто їсти регулярно, бажано в першій половині дня або як легкий перекус. Сметану краще додавати до страв — у супи, салати та гарніри, але без надмірності.

