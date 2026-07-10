Незалежно від моделі, можна оптимізувати час роботи акумулятора і дати своєму телефону нове життя / © pexels.com

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Чимало користувачів смартфонів регулярно задаються питанням: що краще — повністю вимкнути пристрій або просто перезавантажити його? На перший погляд, різниці майже немає.

Про всі нюанси пише BGR.

Головна відмінність полягає лише в тому, що відбувається після зупинки системи. Перезавантаження автоматично завершує роботу процесів і одразу ж запускає телефон знову, тоді як під час повного вимкнення користувач сам вирішує, коли увімкнути пристрій назад.

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Немає жодних доказів того, що вимкнення телефона дає якісь реальні системні переваги порівняно зі звичайним перезавантаженням — воно не робить «глибокого очищення» пам’яті пристрою і не справляється з процесами краще. Тому, оскільки перезавантаження займає значно менше часу, ніж вимкнення з наступним увімкненням, воно майже завжди є кращим варіантом.

Більшість експертів рекомендують робити це принаймні час від часу, якщо ви хочете, щоб гаджет прослужив вам довго, або якщо ви зіткнулися з гальмуванням системи.

Корисні поради

Завжди оновлюйте програми та ОС

Кожне оновлення системи вже містить необхідні «латки», які допоможуть позбутися проблем і помилок у попередніх версіях. Перевіряйте в налаштуваннях смартфона доступність нової версії Android, а в магазині програм — наявність апдейтів для програм, якими ви користуєтеся.

Очистіть кеш програм

Кеш програм допомагає їм швидше завантажувати інформацію. Проте він згодом починає займати чимало пам’яті.

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Особливо це стосується програм, які ви майже не використовуєте, але кеш для них зберігається. Можна очистити весь кеш цілком, так і обрати очищення для окремих додатків.

Використовуйте полегшені версії програм

Найбільш популярні сервіси випускають полегшені версії програм, які споживають менше ресурсів смартфона. Це особливо актуально для власників старих смартфонів з невеликою кількістю внутрішньої пам’яті та бюджетним «залізом».

Звільніть внутрішню пам’ять смартфона

З доступністю хмарних технологій стало легко зберігати дані не в пам’яті телефону, а в сховищі в Інтернеті. Можна залишити на смартфоні найнеобхідніші дані для роботи програм, а менш використовувану інформацію завантажити в «хмару».

Тим самим ви звільните місце, яке може бути з користю задіяне іншими програмами.

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Нагадаємо, експерти назвали види вбудованих програм і сервісів на Android, які можна видалити з пристрою без ризику нашкодити його роботі.

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