Що робити з опалим листям

З настанням осені і зниженням температури наші сади та газони вкриваються шаром опалого листя. Для багатьох домовласників це сприймається як неприємна необхідність, що вимагає часу та зусиль на прибирання. Однак, експерти з садівництва вважають, що осіннє листя — це не сміття, а справжнє благо для ґрунту та біорізноманіття.

Користь опалого листя

Як зазначає директор із садівництва Джон Д. Фаербер, під час розкладання листя повертає у ґрунт життєво важливі поживні речовини та органічні речовини.

Листя допомагає утримувати вологу, помірно підтримує температуру ґрунту та забезпечує природну ізоляцію.

Шар листя діє як природна мульча, що допомагає пригнічувати ріст бур’янів.

Подрібнене листя швидко розкладається і, по суті, створює ваш власний природний компост прямо у саду.

Що краще — загрібати опале листя, залишати на землі чи скосити

Скошування є значно кориснішим методом, ніж традиційне згрібання

На думку Джона Д. Фаербера, скошування листя (мульчування) — це найкорисніший метод, який покращує стан ґрунту і заощаджує час.

Найкращим інструментом є мульчувальна газонокосарка, проте підійде і звичайна, якщо пройтися по листю кілька разів.

Листя має бути сухим і рівномірно розподіленим, висоту косарки не слід встановлювати занадто низько, щоб не пошкодити траву.

Розмір подрібнених частинок листя має бути не більшим за монету, лише такий дрібний матеріал може легко падати між травою, швидко розкладаючись і живлячи газон.

Листя як мульча та компостний матеріал

Мульчоване листя — це не лише добриво для газону, а й безцінний ресурс для інших частин саду.

Подрібнене листя можна розкидати по грядках та городах, там воно пригнічує ріст бур’янів і поступово збагачує ґрунт органічними речовинами. Цей процес розкладання, який відбувається протягом зими, перетворює листя на багатий, здоровий ґрунт до весни.

Сухе осіннє листя є ключовим джерелом вуглецю (так званий «коричневий матеріал») у процесі компостування. його слід поєднувати із «зеленими» матеріалами (наприклад, фруктові та овочеві відходи, багаті на азот).

Для здорового компостування важливо дотримуватися співвідношення 15-20 частин коричневих речовин до однієї частини зелених. Це створює оптимальні умови для мікробної активності.

Листя для біорізноманіття саду

Згрібаючи листя, ми буквально виносимо з саду комах та метеликів.

Листя створює необхідне середовище існування для корисних комах і диких тварин. Сотні видів комах, метеликів використовують листяний шар для перезимівлі або для завершення наступного етапу свого життєвого циклу.