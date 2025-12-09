Що купити до Нового року вже зараз, заздалегідь, щоб заощадити час та гроші

Що придбати до Нового року

Щоб зустріти Новий 2026 рік без метушні, підготуватися можна заздалегідь. Таким чином можна не лише зекономити час та нерви, але й придбати необхідне за вигідними цінами, перш ніж вони неминуче піднімуться у другій половині грудня.

Перша хвиля покупок (перший-другий тиждень грудня)

На початку місяця, приблизно з першого по п’ятнадцяте грудня, варто зосередитися на товарах, які абсолютно не бояться тривалого зберігання. Це ідеальний час для закупівлі напоїв — шампанського, вина, міцного алкоголю, соків та газованої води, які слід розмістити у темному прохолодному місці.

До цієї ж категорії належать усі консерви, які стануть основою для салатів: зелений горошок, кукурудза, оливки, маслини, консервовані ананаси та рибні консерви. Також варто запастися сухофруктами та цукатами (курага, чорнослив, родзинки), солодощами та горіхами (шоколад, цукерки в коробках, мигдаль, фундук). Не забудьте про бакалію: борошно, цукор, олія, оцет та спеції.

Навіть деякі сири, особливо твердих та напівтвердих сортів (як-от пармезан, чеддер, гауда), можна придбати заздалегідь. Їх необхідно обгорнути пергаментним папером і зберігати у холодильнику у відсіку для овочів.

Щоб зустріти свято у чистому будинку та без стресу, необхідно подбати про непродовольчі товари. Найважливіша частина економії нервів — це завчасна купівля подарунків. Одночасно з цим придбайте упаковку для подарунків (папір, стрічки, листівки) та побутові дрібниці: батарейки для гірлянд та іграшок, свічки, сірники, одноразовий посуд, а також засоби для прибирання та сміттєві пакети.

Що купити в третій тиждень грудня

В цей час можна купувати м’ясо та рибу до святкового столу. Але пам’ятайте, що свіже м’ясо та рибу не можна довго зберігати у звичайному холодильнику. Тому, якщо ви бажаєте придбати ці продукти завчасно, наприклад, скориставшись передноворічними знижками, їх слід негайно розділити на порції та відправити до морозильної камери для заморозки. Лише 29-30 грудня їх можна буде розморозити, замаринувати і приступити до приготування.

Цей період ідеально підходить для створення заморожених напівфабрикатів: м’ясо можна купити, перекрутити, сформувати домашні пельмені, вареники чи котлети та одразу ж помістити їх у морозилку. Аналогічно, це слушний момент для закупівлі готових заморожених морепродуктів (креветок, мідій).

Крім того, на цьому етапі варто масово закупити овочі, які добре зберігаються і не бояться тривалого лежання: картопля, морква, буряк, цибуля, часник. Завчасна купівля цих коренеплодів гарантовано допоможе уникнути черг та зростання цін в останній тиждень.

Тільки найсвіжіше в останній тиждень грудня

Лише кілька категорій товарів слід залишити на останній тиждень, щоб гарантувати їхню максимальну свіжість та якість. Це включає свіже м’ясо та рибу, які ви плануєте запікати або смажити, і які не були заморожені раніше. Їх варто купувати максимально близько до свята, щоб уникнути псування.

В цей період варто купувати свіжу зелень (петрушка, кріп, салатне листя), делікатні свіжі овочі та фрукти (помідори, огірки, цитрусові, банани). Також на цей період залишається купівля ковбасних та сирокопчених нарізок, свіжого хліба та випічки, майонезу, сметани та інших свіжих соусів, а також молока та вершків. Ці продукти вимагають мінімального часу зберігання і мають бути найсвіжішими на вашому столі.

Такий чіткий, покроковий підхід перетворить підготовку на спокійний, приємний процес та дозволить вам зустріти Новий рік у всеозброєнні.