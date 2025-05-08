Що кидати в лунку під час садіння картоплі для більшого врожаю: до чого тут квасоля

Що кидати в лунку під час садіння картоплі

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Кожен городник прагне зібрати якомога більше смачної картоплі зі своєї ділянки. Зазвичай для цього потрібно ретельно доглядати за рослинами, вчасно поливати, підживлювати та боротися зі шкідниками. Але існує напрочуд простий спосіб значно збільшити врожайність картоплі, який не потребує значних зусиль чи витрат на спеціальні добрива.

Що кидати в лунку при посадці картоплі

Секрет криється у правильному сусідстві на грядці. Замість того, щоб зосереджуватися лише на картоплі, спробуйте при посадці в кожну лунку додати кілька квасолин (достатньо 2-3 штуки).

Чому саме квасоля

Якісне підживлення

Як виявилося, такий простий прийом може суттєво збільшити кількість картоплин під кожним кущем. Чому це працює? Річ у тім, що на коренях квасолі та інших бобових культур (можна додавати гороху) живуть особливі мікроорганізми — бульбочкові бактерії. Ці корисні бактерії мають унікальну здатність перетворювати атмосферний азот на форму, яка легко засвоюється рослинами, зокрема й картоплею.

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Таким чином, картопля, яка росте поруч із квасолею, отримує постійне природне підживлення азотом протягом усього вегетаційного періоду. Це означає, що вам, ймовірно, навіть не знадобиться використовувати додаткові азотні добрива, що значно спростить догляд за вашою картоплею.

Захист від шкідників

Крім того, сусідство з квасолею може мати ще одну корисну перевагу — захист картоплі від деяких шкідників. А на додачу до багатого врожаю картоплі, ви отримаєте ще й свіжу квасолю

Тож, якщо ви мрієте про великий урожай картоплі без зайвого клопоту, спробуйте цей простий та ефективний метод посадки з квасолею.