Що мають знати всі власники собак: три важливі поради від ветеринара

Собака / © Associated Press

Ветеринар і тікток-блогер Амір Анварі, за яким у соцмережі стежить майже мільйон користувачів, поділився порадами для власників собак. У новому відео він назвав три речі, які, на його думку, господарі домашніх тварин часто недооцінюють, хоча саме вони можуть впливати на поведінку та самопочуття собаки.

Про це повідомило видання Express.

За словами ветеринара, багато людей зосереджуються лише на фізичній активності тварини, однак собакам потрібне також розумове навантаження. Амір пояснив, що прогулянки або пробіжки важливі для здоров’я улюбленця, проте не менш значущими є можливість нюхати, досліджувати нові місця та взаємодіяти з іншими собаками.

«Собакам потрібна як фізична, так і розумова стимуляція, щоб бути щасливими», — зазначив він у відео та додав, що нюхання і соціальна взаємодія можуть бути навіть важливішими для психічного здоров’я тварини, ніж звичайна фізична активність.

Другою порадою Амір Анварі назвав дресирування в різних умовах. Він пояснив, що собаки погано переносять засвоєні навички з одного середовища в інше. Тому слухняна поведінка вдома не означає, що тварина так само поводитиметься на вулиці чи серед незнайомих людей.

Ветеринар наголосив, що господарям треба тренувати собак у різних місцях і ситуаціях, щоб закріпити поведінку не лише в домашній обстановці. За його словами, це допомагає тварині краще адаптуватися до зовнішніх подразників та нових умов.

Окремо блогер звернув увагу на виховання цуценят. Він заявив, що маленьких собак варто сприймати майже так само, як дітей, адже раннє навчання і соціалізація впливають на те, якою тварина стане в дорослому віці.

Амір Анварі пояснив, що небажана поведінка цуценяти не завжди минає з віком. Якщо не працювати над дресируванням від початку, певні звички можуть залишитися і в дорослого собаки.

«Багато людей не знають, наскільки важливими насправді є дресирування та спілкування з маленьким цуценям і наскільки це формує тип дорослого собаки, яким воно стане», — сказав він.

Під відео користувачі активно обговорювали поради ветеринара та ділилися власним досвідом. Один із коментаторів закликав власників не заважати цуценятам спати, оскільки їм потрібно багато відпочинку. Інший користувач розповів, що його бігль не любив собачі майданчики та був найщасливішим під час спокійних прогулянок із можливістю все обнюхувати.

Ще один власник собаки написав, що його хаскі протягом першого року був дуже складним у поведінці, однак тривалі щоденні прогулянки допомогли зробити тварину спокійнішою. Інші користувачі також зазначали, що собаки позитивно реагують на нові маршрути, хоча деякі з них навіть після дресирування надто емоційно зустрічають гостей удома.

