ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

Що мікрохвильовка робить з їжею — уся правда

Харчова цінність продуктів може змінюватися залежно від способу приготування, але ступінь втрат залежить від конкретного продукту та методу термообробки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Мікрохвильовка зберігає більше вітамінів, ніж варіння

Мікрохвильовка зберігає більше вітамінів, ніж варіння / © pixabay.com

Аналіз безлічі досліджень якості їжі, приготованої в мікрохвильовій печі, показав, що істотних відмінностей у поживній цінності між продуктами, приготованими традиційним і мікрохвильовим способами, не існує. Але це зовсім не означає, що мікрохвильові печі ніяк не змінюють їжу, яка в них готується.

Про це пише Popular Science.

Будь-яка термічна обробка видозмінює їжу, посилюючи одні поживні речовини та погіршуючи інші. Наприклад, звичайне нагрівання їжі призводить до структурних змін у молекулах білка, що покращує їхнє засвоєння та перетравлення організмом. Також нагрівання знищує більшість патогенів у їжі.

Головна відмінність мікрохвильової печі від інших методів готування полягає в її впливі на молекули продукту, а не впливі на поживну цінність. Мікрохвилі розігрівають їжу, впливаючи на полярні молекули — це молекули, які мають позитивний і негативний полюси через нерівномірний розподіл електронів, як-от молекули води, цукру і жиру.

Під час зміщення електромагнітних полів, такі молекули починають швидко обертатися, шикуючись і перебудовуючись у протилежний заряд.

У процесі генерується кінетична енергія, яка перетворюється на теплову енергію шляхом тертя, що передається решті частини продукту і нагріває його.

Раніше ми писали про те, який посуд категорично не можна використовувати у мікрохвильовій печі. Більше про це читайте у новині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie