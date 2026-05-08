Мікрохвильовка зберігає більше вітамінів, ніж варіння

Аналіз безлічі досліджень якості їжі, приготованої в мікрохвильовій печі, показав, що істотних відмінностей у поживній цінності між продуктами, приготованими традиційним і мікрохвильовим способами, не існує. Але це зовсім не означає, що мікрохвильові печі ніяк не змінюють їжу, яка в них готується.

Про це пише Popular Science.

Будь-яка термічна обробка видозмінює їжу, посилюючи одні поживні речовини та погіршуючи інші. Наприклад, звичайне нагрівання їжі призводить до структурних змін у молекулах білка, що покращує їхнє засвоєння та перетравлення організмом. Також нагрівання знищує більшість патогенів у їжі.

Головна відмінність мікрохвильової печі від інших методів готування полягає в її впливі на молекули продукту, а не впливі на поживну цінність. Мікрохвилі розігрівають їжу, впливаючи на полярні молекули — це молекули, які мають позитивний і негативний полюси через нерівномірний розподіл електронів, як-от молекули води, цукру і жиру.

Під час зміщення електромагнітних полів, такі молекули починають швидко обертатися, шикуючись і перебудовуючись у протилежний заряд.

У процесі генерується кінетична енергія, яка перетворюється на теплову енергію шляхом тертя, що передається решті частини продукту і нагріває його.

