Що можна і не можна робити в Чистий четвер: священник пояснив, чи можна прати, стригтися, працювати

Що можна і не можна робити в чистий четвер

Страсний тиждень завжди супроводжується великою кількістю народних прикмет та запитань. Чистий четвер — один із найбільш насичених днів, навколо якого виникло чимало міфів. Священник Анатолій Куліш пояснює, що насправді церква висуває набагато менше заборон, ніж ми звикли думати, а головний акцент цього дня — не на вінику, а на стані душі.

Коли потрібно купатися у Чистий четвер

У народі існує стійке переконання, що обмивання обов’язково має відбутися на світанку. Проте священник пояснює, що це радше сучасна підміна понять, фізичне очищення стало простішим за духовне. Кілька століть тому купання було цілим ритуалом із заготівлею дров та розтоплюванням печі, тому люди просто не встигли б зробити це вранці й залишитися чистими до самого свята.

Насправді купатися можна в будь-який час — і вранці, і ввечері, якщо у цьому є потреба з міркувань гігієни.

Церква наголошує: Чистий четвер — це день, коли християнин має очиститися насамперед духовно, відвідавши храм і підготувавши себе до Великодня.

Чи можна прибирати, працювати та виносити сміття

Церковної заборони на прибирання оселі в цей день не існує. Панотець зазначає, що з логічної точки зору генеральне прибирання можна зробити навіть у суботу, адже після четверга ще триватиме приготування святкових страв. Проте, якщо в домі є потреба в чистоті (наприклад, через маленьких дітей), прибирати можна так часто, як це необхідно.

Виносити сміття та наводити порядок також дозволено. Головна рекомендація священника — провести цей день у спокої, без сварок і скандалів. Набагато важливіше не розкидати навколо себе «моральний бруд», ніж ідеально вимести кути в хаті.

Чи можна прати та шити у чистий четвер

Раніше люди намагалися не прати у четвер лише тому, що це займало пів дня на річці, і вони ризикували пропустити богослужіння. Сьогодні, коли ми просто натискаємо кнопку на пральній машині, жодних перешкод для прання немає.

Щодо того, чи можна шити, панотець нагадує євангельський принцип, не людина для дня, а день для людини. Якщо є необхідність щось залатати чи зшити — це можна робити. Проте, якщо роботу можна виконати напередодні, краще звільнити цей час для походу до храму.

Чи можна працювати на городі та йти на цвинтар

Народні прикмети кажуть, що посаджене в четвер буде добре рости, і церква не заперечує проти праці на землі. Традиційно таку роботу намагалися завершити до 15:00. Це пояснюється тим, що праця на городі — брудна, а після неї людині потрібен час, щоб помитися і прийти на вечірнє богослужіння охайним.

Так само дозволяється ходити на кладовище та прибирати там, якщо у вас немає іншої можливості. Головне — розпланувати день так, щоб встигнути завершити всі справи до вечора.

Чи можна стригтися та голитися

Церква не забороняє стригти волосся чи голитися у Чистий четвер. Усі процедури, що стосуються особистої гігієни, є цілком прийнятними. Священник підкреслює, суть цього дня не в зовнішніх змінах, а в згадці про Таємну вечерю, де було закладено таїнство Причастя.

Чистий четвер — це останній шанс перед Великоднем очистити себе духовно через сповідь, тому саме на цьому варто зосередити увагу.

Найголовніше: вечірнє богослужіння

Якими б важливими не були хатні справи, панотець радить знайти час для відвідування храму ввечері. Саме тоді відбувається служба з читанням 12 Страсних Євангелій. Це можливість для кожного вірянина символічно пройти шлях страждань Христа, щоб повною мірою усвідомити суть Його Воскресіння.

А будбь-яка робота дозволена, але вона не має заступати собою духовну підготовку до свята.