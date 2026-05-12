Що можна і не можна садити поруч з картоплею для рясного врожаю

Картопля так чи інакше вирощується майже на кожній ділянці. Є кілька способів як підвищити врожайність: вибирати якісний посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни, а також підбирати правильних сусідів.

Які рослини категорично не можна висаджувати поруч із картоплею

Пасльонові

Здавалося б, логічно садити поруч культури зі схожими умовами вирощування. Але у випадку з картоплею це правило не працює. Томати, баклажани і перець належать до одного сімейства пасльонових, а отже — мають спільні хвороби і шкідників.

Огірки і кабачки

На перший погляд, ці культури «доброзичливі». Однак у них різна потреба в поживних речовинах і волозі. Огірки і кабачки активно витягують вологу з ґрунту, тоді як картопля потребує стабільного, але помірного поливу.

Крім того, густе листя гарбузових культур створює тінь, через що картопля гірше розвивається і формує менше бульб.

Соняшник

Соняшник — один із найагресивніших сусідів на городі. Його коріння заглиблюється в ґрунт і буквально «забирає» поживні речовини, залишаючи картоплю без необхідного живлення.

Селера і петрушка

Зелень поруч із картоплею може здатися безпечною, але деякі види, як-от селера і петрушка, здатні сповільнювати ріст бульб.

Яблуня та інші плодові дерева

Якщо картопля росте поблизу саду, варто враховувати вплив дерев. Коріння яблунь активно конкурує за вологу та живлення, а тінь від крони погіршує освітлення. У результаті бульби формуються дрібними та менш смачними.

Що можна садити поруч з картоплею

Бобові, такі як квасоля, горох та сочевиця

Ці рослини фіксують азот у ґрунті, що необхідно для здорового росту рослин. Азот поліпшує структуру ґрунту та є природним добривом для картоплі. Крім цього, бобові також допомагають пригнічувати зростання бур’янів, які можуть конкурувати за поживні речовини та воду. У міжряддях картоплі варто садити кущову квасолю.

Качанна капуста, броколі та цвітна капуста

Ці рослини мають схожі вимоги до ґрунту та поживних речовин, що робить їх добре придатними для спільного вирощування. Однак важливо зазначити, що садіння капусти на тому самому місці від року в рік може призвести до виснаження ґрунту і підвищення сприйнятливості до хвороб, тому краще дотримуватися правил сівозміни.

Цибуля, часник та кукурудза також є добрими сусідами

Цибуля і часник мають природні властивості відлякування шкідників, наприклад, картопляних жуків, а кукурудза забезпечує тінь картоплі та допомагає зберегти вологу в ґрунті. Крім того, садіння картоплі поруч із кукурудзою може допомогти знизити ризик захворювань, що передаються через ґрунт, оскільки у цих двох рослин різна коренева структура, яка може допомогти зруйнувати ущільнення ґрунту.

Чорнобривці

Ці квіти відомі своєю здатністю відлякувати нематод та інших ґрунтових шкідників. Ще одна рослина, яку можна вирощувати поряд з картоплею, — це настурція, яка допомагає відлякувати попелицю та інших комах.

