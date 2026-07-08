Що можна посадити на городі в липні: збираємо другий урожай за сезон

Що посадити на городі в липні

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Середина літа у багатьох дачників асоціюється виключно зі збиранням першого врожаю та консервацією. На грядках поступово звільняється місце після ранньої картоплі, цибулі, часнику та першої зелені. Проте порожніти земля не повинна. Липень — це чудовий час для другої хвилі садіння, яка дозволить збирати свіжі овочі та хрустку зелень до самого початку осінніх заморозків.

Головна перевага липневої сівби полягає в тому, що ґрунт уже максимально прогрітий, а світловий день поступово починає скорочуватися. Для багатьох культур саме такі умови є ідеальними, оскільки за довгого червневого дня вони швидко випускають стрілки й зацвітають замість того, щоб нарощувати зелену масу чи коренеплоди.

Вітамінний конвеєр: яку зелень сіяти у липні

Рання весняна зелень до середини літа вже грубіє або повністю відходить. Липень дає можливість оновити зелені грядки та забезпечити стіл свіжими вітамінами.

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Кріп можна підсівати кожні 2 тижні протягом усього літа. Для липневого садіння найкраще обирати кущові сорти. Вони дещо довше сходять, але формують пишні, соковиті розетки і дуже довго не випускають парасольки. Щоб прискорити проростання насіння, яке багате на ефірні олії, його варто заздалегідь промити в теплій воді.

Листові салати, рукола та шпинат обожнюють помірне сонце. Оскільки в липні день стає коротшим, вони вже не будуть так активно пускати стрілки. Шпинат встигне наростити м’ясисте листя всього за 3 тижні, а свіжий салат тішитиме хрускотом до глибокої осені.

Посіяна в середині літа петрушка встигне дати ніжну зелень восени, а її коріння чудово перезимує в ґрунті, щоб ранньою весною найпершим випустити нові листочки. Кінза (коріандр) у липні також росте набагато краще, ніж навесні, формуючи пишні кущики без передчасного цвітіння.

Швидкі овочі: що встигне дозріти до осені

Для повторного літнього садіння необхідно обирати виключно скоростиглі та ранні сорти, які мають короткий період вегетації — від 20 до 50 днів.

Посадити редиску в травні чи червні — це практично завжди отримати жорсткі, порожні коренеплоди та купу квіткових стрілок. А от липневе садіння є найбільш вдалим. Коли світловий день триває менше 14 годин, редиска спрямовує всі сили на формування великого, соковитого та ніжного коренеплоду. Вже за 20–25 днів ви отримаєте ідеальний урожай.

Пекінська капуста — це культура короткого дня. Під час висівання в липні вона не буде цвісти, а почне згортатися у щільні, соковиті качани. Китайська капуста пак-чой росте ще швидше — її ніжне листя з хрусткими черешками можна збирати вже за місяць після появи перших сходів.

Ранні сорти кущової спаржевої квасолі мають період дозрівання близько 40–50 днів. Посіяна на початку липня на місці прибраної цибулі, вона встигне дати рясний урожай ніжних зелених стручків. До того ж квасоля, як і всі бобові, збагатить виснажений за першу половину літа ґрунт азотом.

Молодий зелений горошок — улюблені ласощі дітей та дорослих. Ранні цукрові сорти, посіяні в липні, розвиваються дуже швидко у теплому ґрунті й встигають закласти багато солодких стручків до настання прохолодних вересневих днів.

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