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Що можна посадити у липні, щоб втсигнути отримати урожай до осені
Рослини, які можна повторно садити на дачі в липні
Літо у розпалі, і багато дачників хибно вважають, що період посівних робіт вже завершився. Однак червень та липень — це не лише час активного збору врожаю, а й чудова можливість для повторного садіння, що дозволить мати свіжі овочі та запашну зелень до самої осені. Правильний вибір культур та дотримання простих агротехнічних правил забезпечать другий, а то й третій урожай на ваших грядках.
Яку зелень можна посіяти у липні
Зелень — це, мабуть, найвдячніша культура для літнього повторного посіву. Вона швидко сходить, невибаглива у догляді та вже за 1-2 тижні здатна потішити свіжими вітамінами.
Як листовий, так і качанний салат чудово підходить для повторних посівів навіть у середині літа. Він дозріває за 25-35 днів з моменту посадки. Досвідчені городники рекомендують висівати салат кожні 10-14 днів, щоб забезпечити безперервний конвеєр свіжої зелені. Важливо пам’ятати, що салат любить вологу та півтінь, особливо у спекотні місяці, щоб уникнути швидкого цвітіння та гіркоти.
Кріп — ця невибаглива та ароматна зелень може бути посіяна кілька разів протягом усього сезону. Для липневого посіву оберіть добре освітлену ділянку з родючим ґрунтом. Вже за 20-25 днів ви зможете насолоджуватися ароматним кропом, який ідеально підходить для салатів, маринадів та перших страв. Щоб прискорити проростання, насіння можна замочити у теплій воді на кілька годин.
Липневий посів шпинату також є цілком прийнятним, якщо забезпечити рослині достатнє зволоження. Перед посівом насіння бажано замочити на 1-2 години. Перші сходи з’являються вже через тиждень. Шпинат є цінним джерелом заліза та вітамінів і добре підходить як для салатів, так і для гарячих страв.
Справжній рекордсмен за швидкістю росту, крес-салат може бути готовий до збору вже через 10-14 днів. Його можна висівати безпосередньо у відкритий ґрунт або навіть у контейнери. Він не потребує багато тепла і добре переносить липневу погоду. Головна умова — регулярний полив, оскільки рослина не терпить пересихання ґрунту.
Огіркова трава (бораго) — цікава рослина з огірковим ароматом чудово підходить для повторного посіву влітку. Ключова умова — напівзатінене місце, адже у розпал спеки бораго не витримує прямого сонця і швидко в’яне. Насіння висівають без попереднього пророщування, забезпечуючи регулярний полив.
Рукола. Ця зелень, що належить до родини Капустяних (як і редиска чи капуста), швидко проростає — вже через 5-6 днів з’являються перші паростки. Рукола потребує родючого ґрунту та стабільного поливу, оскільки в спеку легко йде в стрілку, втрачаючи ніжність листя. Її яскравий горіхово-гірчичний смак додає характеру будь-якій страві — від сендвічів до пасти. Повторний посів у липні дає змогу мати свіжу зелень до самого вересня.
Які овочі можна повторно посадити у липні
Досвідчені городники стверджують, що червень є сприятливим місяцем для посіву пізніх сортів моркви. Її варто висівати на грядках, де раніше росли ранні овочі, наприклад, капуста, кабачки або цибуля. Пізні сорти моркви встигнуть дозріти до вересня-жовтня, забезпечивши вас свіжим коренеплодом на осінньо-зимовий період.
Червень, липень і навіть початок серпня вважаються сприятливими періодами для посадки квасолі, особливо кущових або спаржевих сортів. Квасоля любить тепло, тому літні місяці ідеально підходять для її росту. Перший урожай можна очікувати вже через 50-70 днів після посіву. Це дозволяє мати свіжі стручки до настання холодів.
Хоча це може здатися несподіваним, але за наявності готової розсади помідорів, баклажанів та перцю, її цілком можна висадити у відкритий ґрунт навіть у червні. При належному догляді ці теплолюбні культури встигнуть дати перший урожай вже у серпні або вересні. Важливо обирати ранньостиглі сорти та забезпечити рослинам максимум тепла та сонця.
Поради для успішного літнього посіву
Для досягнення успіху у літньому посіві, що забезпечить урожай до осені, ключове значення має кілька важливих аспектів.
Насамперед, волога є запорукою успіху у літню спеку — регулярний і достатній полив має критичне значення для ефективного проростання насіння та здорового розвитку молодих рослин.
Важливо також звернути увагу на вибір місця для посіву: у спекотні дні для деяких культур, особливо для зелені, краще обирати ділянки з півтінню. Це допоможе уникнути швидкого пересихання ґрунту та запобігти передчасному стрілкуванню рослин.
Не менш важливою є і підготовка ґрунту, забезпечте його родючість, за потреби додайте компост або інші органічні добрива, що створить оптимальні умови для росту.
І, нарешті, вибір сортів також відіграє значну роль: віддавайте перевагу ранньостиглим або середньостиглим сортам, які характеризуються коротшим вегетаційним періодом, що гарантує отримання врожаю до настання осінніх холодів.
Повторний посів овочів та зелені в червні-липні — це не лише чудова можливість мати свіжий урожай до осені, але й спосіб максимально ефективно використовувати кожен клаптик вашого городу. Експериментуйте з різними культурами, і ваш стіл буде постійно наповнений вітамінами прямо з грядки.