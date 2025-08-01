Що можна посадити в серпні, щоб урожай тішив до глибокої осені: п’ять культур

Що посадити в серпні в Україні / © unsplash.com

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Виноград. У південних теплих регіонах серпень — ідеальний час для висаджування молодих виноградних саджанців.

Броколі та цвітна капуста. Ці овочі, стійкі до холодів, добре розвиваються в прохолодних умовах, тому висаджування їх у серпні є цілком доцільною.

Морква. Рекомендується вибирати сорти середнього та пізнього строку дозрівання. Посаджена в серпні, вона встигне дозріти до пізньої осені та збережеться свіжою протягом всієї зими.

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Зелень, така як петрушка, кріп та кінза, добре росте навіть при прохолоднішій погоді. Посів цих трав у серпні гарантує вам ароматну свіжу зелень восени.

Редиска вирізняється швидким дозріванням, тому посіяний у середині або наприкінці серпня, він дасть свіжий і хрусткий урожай вже через 3-4 тижні.