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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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67
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Що можна посадити в серпні, щоб урожай тішив до глибокої осені: п’ять культур

Серпень — це не лише час активного збору врожаю, а й ідеальний момент для додаткових посадок на городі. Незважаючи на те, що літо вже поволі закінчується, сезон вирощування овочів ще триває. Деякі рослини встигають дозріти й подарувати урожай до приходу холодів, якщо посадити їх саме зараз.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що посадити в серпні в Україні

Що посадити в серпні в Україні / © unsplash.com

Виноград. У південних теплих регіонах серпень — ідеальний час для висаджування молодих виноградних саджанців.

Броколі та цвітна капуста. Ці овочі, стійкі до холодів, добре розвиваються в прохолодних умовах, тому висаджування їх у серпні є цілком доцільною.

Морква. Рекомендується вибирати сорти середнього та пізнього строку дозрівання. Посаджена в серпні, вона встигне дозріти до пізньої осені та збережеться свіжою протягом всієї зими.

Зелень, така як петрушка, кріп та кінза, добре росте навіть при прохолоднішій погоді. Посів цих трав у серпні гарантує вам ароматну свіжу зелень восени.

Редиска вирізняється швидким дозріванням, тому посіяний у середині або наприкінці серпня, він дасть свіжий і хрусткий урожай вже через 3-4 тижні.

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