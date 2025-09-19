Що можна використовувати замість кондиціонера для білизни: тканина стане більш м’якою і не пошкоджуватиметься

Чим замінити кондиціонер для білизни / © unsplash.com

Реклама

Жорсткі рушники, що колються на дотик, і футболки, які втрачають форму, — у цьому рідко винен пральний порошок. Найчастіше проблема криється у залишках мийних засобів, що накопичуються у волокнах. Саме оцет допомагає їх нейтралізувати. Він відновлює природну структуру тканини, роблячи речі м’якими та приємними на дотик без жодної хімії.

Як правильно використовувати

Перед фінальним полосканням налийте у відсік для кондиціонера 50–100 мл оцту. Цього достатньо, щоб одяг вийшов м’яким, без різких запахів і зайвих ароматизаторів. Після сушіння тканини залишаються свіжими та майже нейтральними на запах — ідеальний варіант для тих, хто не любить “парфумерні” віддушки пральних засобів.

Оцет підходить для прання бавовняних, лляних і синтетичних речей. Він не руйнує волокна, допомагає зберегти яскравість кольорів (особливо темних тканин), зменшує статичну електрику та навіть полегшує прасування. А якщо сушити білизну на відкритому повітрі, оцет пришвидшує випаровування вологи та захищає від запаху вогкості.

Реклама

Ще один приємний бонус: оцет не шкодить пральній машині, а навпаки — очищує її від накипу та залишків порошку. Тож, використовуючи його як заміну кондиціонеру, ви не лише дбаєте про одяг, а й продовжуєте життя своїй техніці.