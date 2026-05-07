Український ринок праці 2026 року опинився у парадоксальній ситуації. З одного боку, компанії гостро відчувають дефіцит кадрів, а з іншого — кандидати віком від 50 років досі стикаються з невидимою стіною під час пошуку роботи.

Проведене дослідження «Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці» розкриває справжні причини, чому бізнес ставиться до зрілих фахівців упереджено.

Сильні сторони досвідчених працівників

Згідно з результатами опитування, кандидати віком понад 50 років сприймаються роботодавцями як уособлення професійної зрілості та виваженості. Ключовою перевагою цієї вікової групи є надійність та здатність працювати автономно.

Серед головних сильних сторін, які виділяють українські підприємці — дисциплінованість, лояльність до компанії та глибока експертиза у вузьких професійних нішах. Для багатьох керівників важливо, що зрілий працівник не потребує постійного нагляду та демонструє високий рівень відповідальності у виконанні щоденних обов’язків.

Коли стабільність стає тягарем

Але дослідження показує, що ці позитивні риси мають зворотний бік у сприйнятті бізнесу.

Надійність і стабільність у динамічному сучасному середовищі часто інтерпретуються як низька мобільність і менша гнучкість. Багаторічний досвід та глибоке знання процесів, які мали б бути перевагою, роботодавці часто сприймають як надмірну орієнтацію на застарілі практики. Бізнес побоюється, що такий фахівець буде не готовий змінювати підходи до роботи, навіть якщо вони втратили ефективність.

Три навички, яких не вистачає бізнесу у зрілих фахівцях

Опитування виявило три критичні зони, де оцінка кандидатів 50+ кардинально програє молодшим колегам, а саме:

Навчання та адаптивність. Це найбільш болюча точка. Лише 3% представників бізнесу високо оцінюють здатність людей зрілого віку до навчання. Для порівняння, у категорії 35–40 років цей показник становить 54%. Роботодавці заздалегідь приписують старшим кандидатам «небажання вчитися». Цифрова грамотність. Близько 65% опитаних безпосередньо вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на головну проблему. Відсутність впевнених навичок роботи з сучасним софтом та цифровими інструментами автоматично викреслює фахівця з багатьох вакансій. Темп і продуктивність. Здатність працювати в інтенсивному режимі — ще один бар’єр. Високу продуктивність у старших кандидатів бачать лише 3% роботодавців, тоді як для молодших спеціалістів ця цифра сягає 52%.

Соціальний фактор: подвійне навантаження

Окрім професійних навичок, на працездатність впливають і життєві обставини. Жінки та чоловіки віком 50–55 років часто несуть додаткові соціальні зобов’язання. Вони доглядають не лише за онуками, а й за своїми літніми батьками. Цей фактор «доглядових функцій» часто стає причиною, чому працівники потребують особливих умов праці або гнучкого графіка, що також не завжди влаштовує традиційних роботодавців.

Прихована дискримінація: коли досвід міняють на важку працю

Навіть якщо компанія декларує готовність наймати людей 50+ (таких близько 65%), це не завжди означає якісне працевлаштування. Дослідники зазначають, що віковий пошукач сприймається бізнесом насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з низькою кваліфікацією.

Старші працівники частіше погоджуються на місця з меншою оплатою та важчими умовами праці, які не приваблюють молодь. Таким чином, доступ до ринку праці нібито є, але він сильно сегментований, для досвідченого фахівця двері до високооплачуваних та інтелектуальних посад часто залишаються зачиненими через упередження щодо його «негнучкості».

