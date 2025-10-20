Що насправді означають цифри на наклейках на яблуках: ви будете здивовані

Яблука / © Associated Press

Восени, коли яблука стають головним фруктом сезону, багато хто навіть не замислюється про маленькі наклейки, що прикрашають кожен плід у супермаркеті. Однак, як з’ясувалося, ці стікери містять важливу інформацію про походження і спосіб вирощування фруктів.

Популярний блогер і експерт зі здорового харчування Зіб Аткінс пояснив, що цифри на наліпках — це код Price Look-Up (PLU), за допомогою якого касири визначають ціну і різновид фрукта. Про це повідомляє видання The Mirror.

Експерт зазначив, що коди, які починаються з цифр 3 або 4, вказують на те, що яблука вирощені традиційним способом із застосуванням хімічних добрив і пестицидів. На такі плоди часто наносять синтетичний віск, який допомагає зберегти свіжість, але може приховувати сліди хімікатів.

«Якщо ви бачите номер, який починається з трійки або четвірки, — це неорганічне яблуко. Віск, яким його покривають, може містити токсичні речовини і приховувати пестициди», — пояснив Аткінс.

За його словами, безпечніше обирати фрукти, чий код починається з цифри 9 — це означає, що продукт органічний і вирощений без застосування пестицидів і штучних добавок.

Проте фахівці у сфері харчової промисловості зазначають, що використовуваний віск вважається безпечним для вживання. Він наноситься після ретельного миття плодів, щоб запобігти втраті вологи та продовжити термін зберігання.

Тим, хто хоче повністю позбутися залишків воску і пестицидів, Аткінс радить простий домашній спосіб:

«Наповніть миску водою, додайте чайну ложку харчової соди і замочіть яблука на 15 хвилин. Після цього потріть їх жорсткою щіткою — і ви приберете до 90% поверхневих забруднень», — каже експерт.

