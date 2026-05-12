Що насправді роблять пілоти під час польоту: пасажири про це навіть не здогадуються

Пілот / © pexels.com

Більшість пасажирів навіть не задумуються, що насправді відбувається за зачиненими дверима кабіни пілотів, сприймаючи політ як належне. Проте за лаштунками ховається складна «хореографія»: від програмування бортових систем замість звичного ручного керування до особливих передпольотних ритуалів.

Про це повідомляє Express.

За словами пілота авіакомпанії Wizz Air Том Коупстейк, сучасна авіація значною мірою покладається на технології. Том спростував поширене уявлення про те, що пілоти постійно тримають штурвал у руках під час польоту.

«Мене часто питали: „Хіба ти не сидиш і буквально не летиш?“, але це не так працює. Літаки мають стільки автоматизації та допомоги, яка керує літаком для нас. Ми буквально не контролюємо його, ми радше програмуємо його робити те, що ми хочемо, і переконуємося, що він робить це безпечно та ефективно», — пояснив Коупстейк.

Пілот наголосив, що основна складність полягає в величезному обсязі паперової та підготовчої роботи, яка починається ще до посадки пасажирів на борт. Коли екіпаж оголошує про «завершення оформлення документів», це не формальність, а фінальний етап складної «закулісної хореографії».

Том Коупстейк також зізнався, що любить свою роботу за можливість бачити дику природу з висоти.

«Є частини землі, на які ми дивимося згори, де ніхто ніколи не ступав — це справді круто. Те, як це змушує тебе почуватися справді маленьким, але якимось чином незначним. Дивитися вниз на цей простір снігу та гір чи піску та пустелі — це найзахопливіше відчуття», — зізнався він.

Також пілот розповів про свій особистий ритуал: незалежно від того, чи починається зміна о 3-й годині ночі, чи о 6-й вечора, він завжди купує ванільний лате та мигдальний круасан. За його словами, це допомагає «перезавантажити розум» перед початком робочого дня, який може проходити за сніданком над засніженими Альпами.

